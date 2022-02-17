Четверг, 17 Февраля 2022 18:22

АрмИнфо. Европарламент подчеркивает необходимость расширения участия ЕС на Южном Кавказе для обеспечения стабильности и процветания региона. Об этом говорится в отчете Европарламента по внешней политике и безопасности за 2021 год.

"Подчеркиваем необходимость расширения участия ЕС и государств-членов на Южном Кавказе для обеспечения стабильности и процветания региона, а также для противодействия влиянию и вмешательству региональных держав", - говорится в отчете, при этом приветствуется участие председателя Европейского Совета в разрешении политического кризиса в Грузии.

Европарламент отмечает, что рассматривает это как акт лидерства ЕС и призывает к аналогичному подходу к кризисным и конфликтным ситуациям в регионе Восточного партнерства и за его пределами. В этом ключе вновь выражается поддержка территориальной целостности Грузии и осуждается Россия.

"Призываем ЕС, его государства-члены и вице-президента по правам человека активно участвовать в поиске прочного урегулирования между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе. В частности, путем оказания давления на Азербайджан и Армению для решения поствоенных вопросов, включая демаркацию границ и освобождение всех оставшихся военнопленных", - говорится в отчете.

Вместе с тем в документе отмечается, что Минская группа ОБСЕ остается

единственным международно признанным форматом разрешения этого

конфликта на основе принципов территориальной целостности,

неприменения силы, самоопределения и равноправия, мирного разрешения

конфликтов. В этом ключе звучит призыв к посредникам, вернуться к своей посреднической роли в скорейшие сроки.

Также подтверждается непоколебимая поддержка стран Восточного партнерства (ВП), в частности, в отношении их независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах их международно признанных границ, а также уважения воли народа.

"Призывает к полной реализации соглашений об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной и Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией. Подчеркиваеем необходимость продолжения переговоров по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Азербайджаном. Призываем страны Восточного партнерства, и в особенности те, которые выбрали путь демократии и европейской интеграции, обеспечить соблюдение основных свобод, прав человека и верховенства закона и продолжить осуществление необходимых социальных, экономических и политических реформ", - говорится в отчете.