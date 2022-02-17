Четверг, 17 Февраля 2022 18:20

АрмИнфо. В Министерстве здравоохранения Армении обсуждают изменения по части введенных ковид-ограничений, которые будут действовать с 1 марта. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

<Безусловно, ожидаются изменения. Мы всегда говорили, что ограничения несут временный характер, и не являются самоцелью, а направлены на решение возникших проблем>, - сказала она. В условиях агрессивного распространения коронавируса в январе введение ограничений послужило в определенном смысле сдерживающим механизмом, и привело к стимулированию процесса вакцинации.

Говоря об эпидемиологической ситуации в стране, глава здравоохранительного ведомства отметила, что темпы распространения коронавируса снижаются, однако больницы все еще работают в интенсивном режиме. Из общего числа госпитализированных 88% граждан невакцинированы и тяжело переносят болезнь.

На многочисленные разговоры о том, что штамм <омикрон> является последним <аккордом> коронавируса, Аванесян предостерегла не делать поспешных выводов. <Уже видимы очертания того, что коронавирус от пандемического этапа перейдет в эндемический. Это значит, что коронавирус, как таковой, останется, и с сезонной активностью станет частью нашей жизни. Но говорить уверенно о том, что пандемия завершается - пока рано>, - сказала министр. Отметим, что с момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 846 177 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 411 878 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 383 368 человек (93%), скончалось - 8 253 (2%). По положению на 17 февраля, число активных случаев коронавируса в стране составило 18 647.

По последним данным Минздрава (на 13.02) в общей же сложности граждане получили 1 959 789 доз вакцин от коронавируса, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 067 296 граждан (недельный рост на 1,2%), число полностью вакцинированных составило 876 951.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), <Спайквакс> производства американской компании Moderna и Phizer (американского производства).

Напомним, что с 22 января в стране вступили в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан. В частности, при посещении объектов общепита, отелей, музеев, театров, кино и других культурных мероприятий невакцинированные граждане должны при входе предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не позднее, чем за 72 часа), или результат экспресс- теста на антиген (сделанный не позднее, чем за 24 часа), или QR-код сертификата о вакцинации. Данные требования не касаются лиц, не достигших 18 лет, беременных, граждан, имеющих противопоказания, или переболевших в течение последних 90 дней коронавирусом лиц.