Четверг, 17 Февраля 2022 18:14

АрмИнфо. Блок “Армения” не ждет, и не будет ожидать каких-либо сигналов от внешних сил. Об этом 17 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий оппозиционный блок «Армения».

“Как только созреет ситуация, и мы поймем, что имеем достаточную поддержку населения, мы перейдем к более активным действиям. В вопросе достаточной поддержки проблема в том, что я вот привел пример Еревана, что 42% не терпят действующую власть. Так вот, эти 42% не нужно рассматривать в качестве массы для того, чтобы кого-то привести к власти, поскольку уверен, что в этих 42% есть люди с разными политическими предпочтениями. Поэтому, эти 42% нужно рассматривать в контексте не кого-то привести к власти, а с точки зрения отстранения конкретного человека. Тогда это сработает. Будет возможность формирования более консолидированной массы для этих процессов”, - считает Кочарян.

На уточнение, какие у него отношения с третьим президентом РА Сержем Саргсяном, Кочарян отметил, что каких-то масштабных контактов нет, однако, есть вопросы, по которым они проводят обсуждения, если назревает необходимость они созваниваются.

Напомнив о том, что они пересекались на одном из мероприятий, организованном АРФ “Дашнакцутюн” Кочарян отметил, что после этого встречались с тремя бывшими президентами Карабаха. “Мы обсудили ситуацию в Карабахе. Она продлилась 1,5-2 часа. Личные вопросы мы не обсуждали. Там был только вопрос Карабаха. Мы думали о том, что можно сделать, и какие решения можно найти и так далее. Мы все озабоченны этим вопросом”, - сказал Кочарян.

Говоря о сотрудничестве двух представленных в парламенте оппозиционных сил, возглавляемых им и третьим президентом Сержем Саргсяном, Кочарян отметил, что есть вопросы, по которым у нас различные точки зрения, но, тем не менее, мы способны прийти к определенным решениям. И я думаю, что, несмотря на все противоречия и накопившиеся за предыдущие годы проблемы, мы должны быть в состоянии договориться по важным вопросам. Здесь дело не в личностях. Мы просто должны прийти к общему знаменателю по основным принципиальным вопросам. У меня нет каких-то масштабных специально отлаженных связей. Если нам есть что обсудить, я могу ему просто позвонить, и мы все обсудим. Но это не каждодневная связь”, - добавил политик.

На просьбу дать оценку не выдвижению фракцией “Армения” своего кандидата в президенты, Кочарян выразил убеждение, что блок дал достаточно обоснованные аргументы. “Правящая сила изначально выдвинула кандидатуру, которая не соответствует требованиям Конституции. Мы могли выдвинуть кандидата лишь для заполнения трибуны, но эта постановка. Мы бы вступили в процесс, в котором успех не виден. Даже на заседании правительства премьер-министр РА уже поздравляет своего кандидата. Но, здесь у меня есть другое предложение. Если мы хотим действительно лучшего и непредвзятого президента, сейчас, когда наше общество поляризовано, когда нужен человек, который будет пытаться искать мосты, объединять, то лучшим вариантом мог бы стать священнослужитель Армянской Апостольской Церкви, пользующийся доверием народа. Можете считать это предложением. Мы готовы сотрудничать по этому вопросу. Тут будет два обстоятельства – человек и национальный институт. Считаю это интересным”, - сказал он, добавив, что если бы они попытались найти какое-то такое лицо, то они бы могли сотрудничать. А так, по его словам, они не хотят быть частью какой-либо декорации. “Полагаю, что любой священник будет лучше президентом, чем Ваагн Хачатурян”, - сказал Кочарян.

Касаясь участия в работах парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, Кочарян напомнил, что их фракция одна из первых поднимала этот вопрос, и он был в их предвыборной программе. Однако, по его словам, они никогда не думали, что это может быть в рамках этой комиссии. Он также пообещал в ближайшие дни опубликовать видение блока, каким должна быть эта комиссия.

“Вопрос сегодня в чем? Нужно понять цель создания этой комиссии? Полагаю, что если комиссия создается в парламенте, то цель повысить общественное доверие по этому важному вопросу, в котором наблюдается поляризация общества. Этот формат, решает эту задачу? Конечно же, нет!”, - отметил Кочарян, добавив, что это не решает никаких вопросов, потом всё под грифом «секретно» будет скрыто, и допуск получит лишь очень узкий круг людей. То есть, продолжил он, этот не решит вопроса и нет желания участвовать в этом спектакле. “Но, мы предложим альтернативу. И у вас будет возможность сравнить”, - сказал он.

Комментируя обвинения в легитимизации последних парламентских выборов самим фактом участия в них, Кочарян напомнил, что в них участвовали 25 партий и блоков. “Если бы были 24 – минус блок “Армения”, эти выборы бы признали нелегитимными? Конечно, нет. И в парламенте с большей вероятностью оказалась бы не оппозиция, а сателлиты властей. Подобное обвинение не имеет оснований, и я даже не считаю это обвинением, а попыткой опорочить меня или блок “Армения”. Если ты крупнейшая оппозиционная сила, будь готов оказаться мишенью и властей, и оппозиции. Я спокойно смотрю на такие обвинения”, - отметил Кочарян.

На вопрос о возможности сложения мандатов, второй президент Армении констатировал, что отказ от мандатов не приведет к кризису согласно законодательству, за которыми последуют новые выборы. Он отметил, что парламент продолжит работу в более узком составе. “Я обсуждал это с юристами. Тут возможны два варианта. Мы не берем мандаты, кризис и новые выборы. И там власти наберут те же голоса. Ничего не меняется. То есть кризис нужно создать тогда, когда будем уверены, что итоги выборов будут иными. Когда с точки зрения эффективности будет результат”, - сказал бывший президент, добавив, что не исключает, что во время активных массовых протестов такой вопрос возникнет. По его словам, он не исключил, что блок “Армения” пойдет на такой шаг. “Но это не приведет автоматически к выборам. Может придать процессу новую энергетику. Может стимулировать процессы и вопрос не изъят из наших намерений”, - отметил Кочарян.

А на вопрос о том, все ли в команде сложат мандаты, Кочарян ответил, что в его представлении да, особенно если ситуация будет такой, что создаст перспективы.

Вместе с тем он указал на наличие в Армении кризиса доверия, кризиса идентичности. “В Армении сейчас множество кризисов, но я не могу сказать о наличии политического кризиса. Поскольку в таких условиях возникает ситуация, когда правительство просто не в состоянии работать. Но, все эти кризисы вместе, в комплексе, обязательно приведут к политическому кризису”, - сказала политик, добавив, что Армения двигается сегодня в этом направлении, но пока точно утверждать не приходится.

По его словам, это произойдет тогда, когда удастся вывести людей на улицы, и показать, что эта власть больше не имеет никакого отношения к желаниям народа. “Обнищал народ. Самое удивительное для меня то, что больше всего власти игнорируют село, но, как ни странно, самый высокий рейтинг у властей именно там”, - сказал он, добавив, что сегодня в Армении есть кризис управления, но он еще не привел к политическому кризису.

В этом ключе он обратил внимание, на то, что власти Армении ежедневно увеличивают государственный долг страны на 2,8 млн. долларов. Он заметил, что параллельно с этим падают доходы простых граждан, падает покупательная способность населения, падает уровень жизни людей, а соотношение внешнего долга к ВВП уже превышает 60%. “Тогда возникает вопрос, почему жизнь людей ухудшается, куда уходят эти деньги? Почему личные доходы сокращаются?”, - резюмировал Кочарян.