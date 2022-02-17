Четверг, 17 Февраля 2022 18:11

АрмИнфо. И я и третий президент Армении Серж Саргсян будем бороться, чтобы Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджана; сделаем все для этого, но мы не можем говорить от имени нынешних властей Армении. Об этом на пресс-конференции 17 февраля заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, при этом он выразил надежду, что армянский народ не допустит такого исхода, где Арцах окажется в составе Азербайджана.

На замечание о том, почему он как Серж Саргсян не говорит, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана, Кочарян отметил: «потому, что не я нахожусь у власти, и не могу этого гарантировать».

“Если власти Армении согласятся с вариантом территориальной целостности, то в Карабахе, через короткое время армян не останется, а нынешние власти уже признали, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. Нужно исключить этот вариант. Армянский народ никогда не должен соглашаться с этим, мы должны бороться, чтобы этого не было. Наш аргумент был следующий: сумгаитские события (погромы и массовые убийства армян – жителей азербайджанского г. Сумгаит в феврале 1988 г. – Ред.) показали, что существование армян в составе Азербайджане невозможно, это существует постоянная угроза их жизни и безопасности. 44-дневная война подтвердила это еще больше”, - сказал он, напомнив, что никогда не вел переговоры вокруг варианта, по которому Карабах был бы в составе Азербайджана. Кочарян еще раз подчеркнул, что вообще не видит Карабах в составе Азербайджана.

На упрек, почему он всё же не отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и согласен ли он с этим заявлением, Кочарян напомнил, что является соавтором Декларации о независимости Карабаха. “Эта Декларация с правовой точки зрения до сих пор неуязвима. Когда я участвовал в переговорном процессе, не было ни одного документа, который предполагал бы, что Карабах находится в составе Азербайджане. В Ки-Уэсте мы даже обсуждали вариант присоединения Карабаха к Армении. Мой подход здесь ясен”, – подчеркнул Кочарян.

Почему же президент России так сказал, продолжил Кочарян, то полагаю, в тех реалиях, которые были во время войны и после нее. “Если власти нашей страны не отвечают на заявления Алиева о том, что вопрос окончательно решен, то почему вы ждете, что Армения отреагирует на то, что говорит Россия? Президент России слушает заявления Алиева, Эрдогана, главы МИД Турции и не слышит никакой реакции со стороны Армении. Вы хотите, чтобы президент России был большим армянином, чем премьер-министр Армении, чтобы глава МИД России был большим армянином, чем глава МИД Армении?”, – вопрошал второй президент.

“Да, вы правы, мне не понравилось это высказывание. Но, поставьте себя на их место. И вы не знаете, во время личного общения выражал я мнение или нет. Мы не должны требовать от других быть более проармянскими, чем наши власти. Проблема здесь”, - сказал он, добавив, у него была возможность общаться с Путиным, но нет привычки рассказывать об этом общении.

Отвечая на вопрос об истинных причинах отставки первого президента Левона Тер-Петросяна и разговорах о том, что его оппоненты, включая самого Кочаряна, “положили” перед Тер-Петросяном (первый президент Армении – Ред.) некий документ, согласно которому площадь Нагорного Карабаха составит 8 тысяч кв. км и немедленное признание, и если Тер-Петросян не сможет это обеспечить, должен уйти и ушел, Кочарян заметил, что ему не известны описываемые события. “Такого просто не было. Не знаю, откуда у вас подобная информация. О событиях того времени я подробно описал в своей книге. Большего не было. Правда, не было. Тогда шел спор о поэтапном варианте, передаче территорий, миротворцах. Мы выступали за пакетное урегулирование и говорили, что, если покинем территории, следующим шагом станет уничтожение Арцаха. Мы не верили, и не было оснований верить Азербайджану. Просто тогда мы сказали Тер-Петросяну - отойди. Он не хотел отходить. Вот и все”, - отметил Кочарян.

Что касается вариантов, то, по словам второго президента, по сути, во всей истории конфликта, все варианты, включая предложенный в свое время Тер-Петросяну, были гораздо лучше, чем сегодняшняя фактическая ситуация. “Несравнимо лучше чем то, что есть сейчас. Это факт. Во всяком случае во всех вариантах, Гадрут и Шуши были, по статусу предполагался переговорный процесс рамках МГ, международно признанные статусы в той или иной степени, больше или меньше. Мы получили худший вариант. Власти объявили, что начинают с нуля и подвели процесс к нулевой точке”, - заключил Кочарян.