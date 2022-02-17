Четверг, 17 Февраля 2022 18:09

АрмИнфо. Применение двойных стандартов у западных структур всегда практиковалось, но имели определенную степень ограниченности, но сегодня Запад отошел от условностей в угоду геополитической конъюнктуры. Такое мнение выразил 17 февраля на пресс-конференции в Ереване второй президент Армении Роберт Кочарян, отвечая на вопрос о том, почему Запад считает Армению демократической страной в условиях наличия как минимум десятка политзаключенных.

“Я замечал проявление двойных стандартов в течение 10 лет своего президентства. Но есть порог, который западные структуры не переступали. Сейчас в острой геополитической ситуации, мое впечатление таково, что границы применения двойных стандартов исчезли. В этом причина, что европейские структуры и США закрывают глаза на тот беспредел, который творится в судебной системе и с правами человека в Армении”, - сказал Кочарян, добавив, что проблема есть и оппозиция пытается говорить об этом.

Однако, как продолжил Кочарян, попытки эти пока достаточно неэффективны, во время личных бесед с ними европейские партнеры соглашаются с этим мнением, но потом все остается без последствий.

Кочарян отметил, что по своим каналам пытался узнать, что происходит. “Люди, которые общаются с теми, кто вовлечен в мониторинговые группы, на русском или английском говорят примерно следующее “Роберт, дорогой, это геополитика”. Это, как в фильмах говорят: «ничего личного, просто бизнес”, - констатировал Кочарян.

Второй президент также подчеркнул очевидность того, что первое лицо Армении, очевидно, имеет склонность к диктатуре, и она не уравновешивается правящей политической силой, у которой нет ни возможности, ни желания. “И с каждым шагов мы все больше увязаем в процесс формирования диктатуры. Борьба с этим явлением в том, что на это должен реагировать народ, а не только оппозиция. Да, надо противиться и заставить западные организации открыть глаза и уши. И вслушаться в настроения людей в Армении, и тут будет продолжение”, - считает Кочарян.

На вопрос о том, что мировое сообщество закрывает глаза на ситуацию в Армении, называет происходящее демократическими процессами, а Пашинян пользуется поддержкой, и есть ли реальная возможность для смены власти в Армении, как это можно сделать, Кочарян заметил: “Массовым протестом. Иным путем эта власть не уйдет”.

“Вы полагаете, до 2018 года власти не пользовались содействием мирового сообщества? Были прекрасные отношения и с ЕС, и с СЕ, и США, и РФ, мы вошли в ЕАЭС. Отношения вовсе не были плохими. Но все зависит, и отношение того же мирового сообщества, от протестов и митингов. Если они увидят, что это реально приведет к смене власти, сразу станут приветствовать, говорить о демократии, волеизъявлении народа. Термин Realpolitik работает всегда.

Но то, что происходит сегодня, европейские структуры и США, с точки зрения двойных стандартов, отвели далеко на второй план систему ценностей, на первый вынося геополитические расчеты. Это нам очевидно. Возможно, они таким путем пытаются как-то отдалить Армению от России. Против нас сегодня работает геополитическая напряженность между Россией и Западом, Западом и Китаем. Стоит острый вопрос доминирующей в мире силы, формирования многополярного или однополярного мира, сталкиваются очень большие интересы, и мы хоть и находимся на периферии, но нас это также задевает”, - подытожил политик.