Четверг, 17 Февраля 2022 16:46

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян прокомментировал судебный процесс в его отношении и обвинении в получении взятки в особо крупных размерах, назвав его клоунадой.

Так, 17 февраля на пресс-конференции в Ереване, отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что готов к судебному вердикту, вплоть до заключения под стражу. Говоря в целом об этом деле, он обратил внимание, что даже его защита не понимает, в чем его обвиняют. Он также сообщил, что долгое время, незаконно были наложены аресты на всё его имущество, которые были сняты судебным путем.

Он также обратил внимание, что второе уголовное дело в отношении него было возбуждено впопыхах, только для того чтобы продлить аресты на имущество. “Суть в чем. Это самое интересное. Есть одна женщина по имени Сильва Амбарцумян, с которой я лично не знаком и не подозревал о ее существовании в природе до этого дела. У нее была какая-то лицензия на изучение месторождения. Она хотела ее перепродать. По одному показанию она дала взятку, по-другому - хотела отблагодарить меня и Сержа Саргсяна. В то время по закону для перепродажи лицензии не требовалось разрешение. Она говорит, что предложила деньги, чтобы ей не препятствовали. На вопрос препятствовали или нет – сказала, что нет. Но подумала, что могут, и чтобы избежать неприятностей предложила деньги. Просто абсурд! И в обвинительном заключении нет ничего. Просто женщина дала показание, и оно служило основанием для уголовного дела и обвинения. Мы даже не понимаем зачем. Я не понимаю, что я сделал, и что не должен был сделать и наоборот. И особенно, президент в 2007-2008 гг не имел никаких полномочий на этот счет”, - пояснил Кочарян, добавив, что после парламентских выборов 2007 годов даже в здание правительства не входил, поскольку Конституция была таковой.

При этом он обратил внимание на то, что когда в суде он просил разъяснить, о каких полномочиях речь, ни судья, ни прокурор не могли ответить. “Сами признают, что все это разбирательство - абсурд, клоунада”, - констатировал Кочарян.

На вопрос о том, может ли быть вынесен приговор при существующей ситуации вокруг судебной системы, Кочарян ответил, что «да, могут». “Если судью Бахшияна могли арестовать [смеется]... хотя не думаю, что глупость дойдет до таких размеров. Все увидят, какой это абсурд. Амбарцумян говорит, что предложила деньги через Осканяна (экс-министр иностранных дел - Ред). Осканян говорит, что не обсуждал вопрос передачи денег ни с кем. Амбарцумян говорит, что якобы передала через Майрапетяна (бизнессмен - строитель), Майратепян говорит, что это нелепость и никогда такого не делал. Если по такому обвинению можно арестовать – арестовывайте, посмотрим”, - подытожил Кочарян.

Отметим, что 15 февраля Генпрокуратура Армении опубликовала заключительную часть обвинительного акта по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьер-министра Армена Геворкяна.

Генпрокуратура инкриминирует Кочаряну деяние, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА (получение взятки в особо крупных размерах), а Геворкяну - пунктом 2 части 4 статьи 311 и пунктом 1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) УК РА.

В частности, согласно документу, Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в том, что он с 9 апреля 1998 г. по 9 апреля 2008 г. будучи президентом Республики Армения, используя свое служебное положение содействовал действиям в пользу Сильвы Амбарцумян, единственного участника-директора ООО "Ти Эс Эс Си Армения". В феврале-мае 2008 года, при поддержке Самвела Майрапетяна, он получил особо крупную взятку в размере 927 000 000 драмов, что эквивалентно $3 млн.

Экс-вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в получении особо крупной суммы в размере 309 000 000 драмов от Сильвы Амбарцумян в рамках вышеупомянутой сделки, будучи должностным лицом государственного органа с февраля 2006 г. по 21 апреля 2008 г., при содействии Самвела Майратеняа получил от Сильвы Амбарцумян взятку в особо крупных размерах размере эквивалентно $1 млн. и легализовал полученные средства.

Таким образом Кочаряну грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а Геворкяну - лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как ранее сообщалось, гражданка Амбарцумян заявила следствию, что в 2008 году дала взятку на сумму $7 млн. лицам, приближенным к Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи Кочаряну, Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну (экс-глава администрации президента РА). Амбарцумян заявила, что делала это с целью избежать вмешательства властей в ее бизнес.