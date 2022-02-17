Четверг, 17 Февраля 2022 15:49

АрмИнфо. Делать вид, что ничего не происходит - свидетельство государственной измены. А «Шушинская декларация» говорит именно о том, что на Южном Кавказе стартовали серьезные геополитические процессы и они не в пользу Армении. Об этом 17 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил второй президент РА Роберт Кочарян, говоря о своей оценке так называемой «Шушинской декларации», подписанной между Турцией и Азербайджаном 15 июня 2021 года в оккупированном Шуши.

“Есть хорошее русское шутливое выражение “дырка от бублика”. Если Армения продолжит такую политику, то как фактор политики страна станет именно этакой “дыркой от бублика”. Эта декларация фиксирует возросшую роль Турции в регионе, и факт сформировавшихся союзнических отношений между Баку и Анкарой. И противостоять этому можно только тем путем, на который я указал в своем вступительном слове – первый путь (возрождение сильной Армении как регионального фактора – союзника России - Ред). Второй путь - подчинится угрозам, приняв их неизбежность. У меня впечатление, что действующие власти идут по второму пути, считая эту угрозу неизбежным”, - сказал Кочарян, добавив, что они изначально шли по этому пути, пытаясь как-то утаить этот факт, о чем свидетельствуют и заявления, которые делались представителями этой власти на протяжении всего времени.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Кочарян отметил, что у него сложилось впечатление о нежелании действующих властей вообще говорить на эту тему. “У меня впечатление, что в нашем обществе, в том числе и в Нагорном Карабахе по этому вопросу надежд нет. Как в том анекдоте “Я пришел сказать, чтобы со мной никаких надежд не связывали”. И знаете, это работающая модель: год, второй вообще не говорить о судьбе Нагорного Карабаха, создавая впечатление, что мы не имеем отношение к нему, а в случае возникновении вопросов, переадресовывать их Москве и российским миротворцам. Я полагаю, что это делается сознательно”, - сказал политик.

Говоря о переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, Кочарян задался вопросом: «какой вопрос будет обсуждаться на первой встрече, о чем будет, к примеру, вести переговоры армянская сторона»? «Кто мне может это объяснить? Азербайджанская сторона положит на стол запись выступлений армянских депутатов и скажет, что ваш руководитель говорит, что давно Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Запись о том, что ваш руководитель признает, что никогда с 2016 г даже теоретически шанса не было обсуждать Карабах вне Азербайджана, и даже поставил под вопрос армянскую принадлежность Карабаха”, - констатировал Кочарян, напомнив, что неоднократно участвовал в переговорах по Карабаху, в том числе и на первой встрече в Риме и знает о чем говорит.

“Искренне говорю, я жду переговоров с беспокойством. Даже думаю, нужны ли они сейчас, пока эти люди у власти? Потому что тем то нет. Потому что переговоры будут вестись о территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах и ставя под вопрос армянскую принадлежность Арцаха. Просто будут говорить об общинах. И мы сами загнали себя в это состояние, преследуя цель оправдаться от обвинений, и ради этой цели пожертвовали всем переговорным процессом”, - сказал второй президент РА.

Касаясь обвинений в свой адрес о том, что он сам признал территориальную целостность Азербайджана еще в 1999 году, подписав Стамбульскую конвенцию, Кочарян задал встречный вопрос, кто-либо из присутствующих читал эту конвенцию. Он с сожалением констатировал, что вот уже несколько месяцев эта тема обсуждается в Армении. “Человек, который в своей жизни не произнес еще ни одного правдивого слова, делает заявление, и никто не удосужился даже прочитать этот документ, чтобы понять, что этот человек (Никол Пашинян – Ред.) в очередной раз лжет, или же впервые в жизни говорит правду. Я тот, кто подписал этот документ и говорю, этот человек лжет”, - сказал Кочарян, заверив, что этот документ один из успехов армянской дипломатии того периода.

При этом он посоветовал всем, кто интересуется политикой, и особенно карабахским конфликтом, прочитать первые 48 страниц этого документа, где затрагиваются все конфликты. По его словам, в документе подтверждается территориальная целостность Молдовы, Грузии, России и лишь в разделе по Нагорному Карабаху нет ничего. “Вы представьте, до какой степени дошла наша дипломатия в переговорном процессе, что после Лиссабона, где ставился акцент на территориальную целостность Азербайджана и президент Левон Тер-Петросян пользуется своим правом на вето, в Стамбуле принимается документ, где ничего не говорится, в отличие от других конфликтов. Такова реальность. Есть такая истина, что неважно насколько ты честен в своих намерениях, всё равно поверят тому, кто искусно лжет”, - заметил Кочарян.

На уточнение, была ли возможность сохранить Арцах армянским и какие шаги нужно было осуществить, Кочарян отметил, что, безусловно, была. Второй президент подчеркнул, что правовые нормы, лежащие в основе формирования Нагорного Карабаха были непоколебимыми. “Просто нужно было де-факто удержать Карабах, удержать армией, не провоцировать войну и экономически усиливать его. Фактическое признание было вопросом времени. Такие вопросы не решаются быстро. К примеру, если бы мы в этой войне, хотя бы две недели не несли поражения, 10 дней нигде бы не отступали - а мы отступали каждый день - война бы остановилась и действительно, были бы созданы некие условия для начала процесса признания. У нас будут серьезнейшие проблемы, если так продолжится. Мы каждый день теряем некие возможности”, - сказал Кочарян, добавив, если действующие власти будут каждый день ставить “подобные мины” под переговорный процесс, армянская сторона в нем ничего не достигнет и зафиксирует фактическую ситуацию.

По его убеждению, Нагорный Карабах сегодня должен сыграть серьезную роль в отношениях с Арменией, заставив, вынудив армянские власти объяснить, что делают и куда ведут. “Тяжелая тема, все пытаются избегать разговоров. В Армении, я уже объяснил почему. А власти Карабаха, на мой взгляд, не хотят обострять эту тему, чтобы не испорть отношений, так как зависят от финансирования из Еревана”, - сказал второй президент Армении. Он отметил, что Арцах не должен идти на поводу, жить сегодняшним днем, а требовать объяснений о долгосрочных перспективах. Иначе, “окажемся у разбитого корыта”. Кочарян также констатировал, что никто не знает, что будет через 3 года, когда исполнится 5-летний срок присутствия российских миротворцев, и никто не хочет даже об этом говорить.

На просьбу дать оценку о предложении властей РА о зеркальном отводе войск на армяно-азербайджанской границе, Кочарян отметил, что у него складывается такое впечатление, что власти не знают как проходит граница, какие там есть населенные пункты. Второй президент предположил, что может у властей есть более подробный план, но они его не обнародовали. “Однако задаешься вопросом, есть ли такая программа, или они лишь предлагают об этом, чтобы продемонстрировать свою активность для внутренней аудитории. «В 1993 году во время боевых действий метод зеркального отвода применялся. Это стандартное предложение. Но сейчас я не вижу возможность его применения без территориальных потерь”, - подытожил Кочарян.

Отвечая на вопрос о мирном соглашении с Азербайджаном, второй президент Армении Роберт Кочарян выразил убеждение, что армянская сторона не готова к подписанию этого документа. “По моей информации, сначала Азербайджан настаивал на делимитации границы, потом на мирном договоре. Теперь ситуация изменилась, и Азербайджан добивается в первую очередь подписания договора. Не представляю такой договор между двумя странами без взаимного признания территориальной целостности. Это просто невозможно. Не думаю, что есть достаточный переговорный ресурс для достижения этих целей”, - отметил второй президент. По его мнению, чтобы не ставить себя под удар, армянская сторона постарается отсрочить процесс. Однако, по его убеждению, это было бы правильно, если бы параллельно укреплялась армия и границы, но ничего не делается.” Если пойдут путем отсрочки, это будет означать одно – по возможности отсрочить нежелательные процессы”, - подчеркнул Кочарян, сравнив происходящее с человеком, который до последнего не хочет идти к стоматологу.