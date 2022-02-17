Четверг, 17 Февраля 2022 14:49

АрмИнфо. В вопросе открытия границы Армения не должна выступать в роли просящего. Об этом 17 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, говоря о рисках нормализации армяно-турецких отношений.

Напомнив, что никогда не выступал против установления отношений с Турцией, Кочарян напомнил, что этот процесс должен происходить естественным путем, посредством обмена нотами, установления дипломатических отношений, открытия посольств. Затем начинаются обсуждения о том, как преодолеть существующие между двумя странами проблемы. “То, что сейчас происходит, мне непонятно. По сути, тот формат, который я сегодня вижу, это то, что мы ведем переговоры не с Турцией, а с тандемом Турция -Азербайджан, где повестку формирует Баку, а озвучивается она Анкарой. Это не приведет нас ни к чему хорошему. Это нехороший путь для нормализации отношений”, - убежден Кочарян.

По словам второго президента, нужно понимать, что получит Армения после открытия границы, а угрозы велики. Он констатировал, что целый ряд товаров, производств и сфер пострадает, армянский рынок ожидает определенный шок на ближайшие 3-5 лет. “Этот опыт есть у Болгарии. Ожидаются серьезнейшие проблемы. Но, я не слышал, ни одной оценки и расчета о последствиях открытия границы, и как мы будет защищать наш рынок. Министерство, которое должно было это сделать, воспринимается несерьезно, и его в шутку называют “Министерством надежд”. Мы перед серьезнейшей угрозой, а оценка отсутствует. Такое впечатление, что эти люди ненавидят профессионалов. Я думал об этом, и вывод мой в том, что хороший специалист в Армении сегодня знает себе цену и не собирается быть “рюкзаком”. Он ценит собственное достоинство. Потому они собирают людей, которые готовы служить как «тузики» и не имеют собственного мнения. И проблема кроется в этом”, - считает политик.

Он напомнил, что в ходе последней встречи были разговоры о выгодах, которые сулят железнодорожные перевозки, но ничего не говорили об автоперевозках, меж тем, как после этого была озвучена “великая мысль” о транзитном потенциале РА. По убеждению Кочаряна, разговоры о выгодах, которые сулит нам открытие коммуникаций абсурдны. В этом ключе он напомнил, что от Еревана до границы РФ 400 км.

“Структура экономики Армении и вообще экономика в мире такова, что значительная часть перевозок осуществляется фурами, а для Армении ситуация не изменится, поскольку основной наш партнер Российская Федерация. Ничего не изменится. Хуже, если иранские перевозки поедут через Нахиджеван, то через Сюник никто направлять грузы не будет. И Сюникский регион окажется в плохой ситуации. Если же осуществлять грузоперевозки по железной дороге Азербайджана, путь вдвое увеличится. Это еще более удалит нас от наших рынков сбыта на Востоке – Краснодарский край и Москва. Путь станет как минимум на 800 км длиннее. Эти люди не смотрят на карты? Или и карты им столь же ненавистны в качестве инструмента профессионалов”, - задался вопросом Кочарян, добавив, что использование железной дороги предполагает дополнительные усилия.

По его словам, открыв границы для турецких товаров Армения опять же опять окажется в проигрыше. “Я не говорю, что не надо идти на открытие границ, но нужна комплексная программа на предстоящие 3-5 лет, чтобы защитить собственный рынок. Есть такие инструменты защиты как субсидии своим производителям или таможенные барьеры, есть и иные способы защиты. Но об этом никто не говорит и это не обсуждается”, - считает второй президент РА. По его словам, нужно всё рассматривать в комплексе, и можно привлечь хороших специалистов, которые в Армении есть, и провести соответствующие расчеты. “Моя просьба - не рассматривать интеллектуальные способности страны в контексте правящей силы”, - заметил Кочарян.

Еще раз подчеркнув, что он никогда не выступал против нормализации армяно-турецких отношений, Кочарян отметил, что в период его пребывания у власти ему было проще говорить об открытии границы с Турцией, поскольку тогда Армения были победившей в войне стороной, безопасность Нагорного Карабаха была обеспечена, да и инициатором закрытия границы была Турция, а не Армения.

В то же время, Кочарян отметил, что он об этом никогда не говорил, но всегда принимал к сведению, что эта закрытая граница в какой-то мере защищала формирующийся армянский рынок и даже помогла достичь успехов в ряде сфер производства. “Если бы они тогда заявили, что открывают границы, мы бы применили определенный инструментарий для защиты рынка. Тогда мы диктовали повестку, и руководители Турции или Азербайджана не могли бы предъявлять нам претензии и в отличие от сегодняшнего дня нам бы не пришлось помалкивать из боязни потерять еще пару-другую военных постов», - отметил Кочарян. «Грубо говоря, они ухватили Армению за кое-что, и могут оторвать. Грубо, но честно. Такова ситуация”, - сказал он.

В вопросе открытия границы, как отметил второй президент, Армения не должна выступать в роли просящего. “Открытые границы - естественное явление. Неестественно, что год назад нас атаковали “Байрактары”, вот, на самом деле, что неестественно и я уверен, что операторами беспилотников были турки. Надо это помнить. И на этот фактор нужно ставить акценты”, - сказал Кочарян.

На уточнение, если Россия заинтересована в сильном союзнике, то почему сегодня она способствует нормализации армяно-турецких отношений и разблокировке коммуникаций, Кочарян отметил, что не считает, что деблокада приведет ко второму пути, то есть ослаблению РА. “Во внешней политике есть два инструментария: если не можешь помешать, то стань участником процесса, и это именно данный случай. Россия трезво оценивает свои лимиты, которые выявились в ходе войны. Россия пока не провела окончательную коррекцию своего позиционирования в регионе”, - сказал второй президент РА.

Одновременно Кочарян считает, что Турция в последние годы достаточно независимо ведет себя в отношениях с Западом. По его словам, с того момента, когда турки поняли, что не станут членами ЕС, резко сменили политику и сконцентрировали внимание на усилении влияния вокруг себя.

“В этом вопросе у Турции и России есть общие интересы. Но, в регионе Южного Кавказа Россия и Турция присутствуют не один век и остаются соперниками, но какое проявление это соперничество будет иметь в будущем, покажет время. Но сегодня им удается сглаживать противоречия и формировать определенную модель отношений, даже являясь соперниками”, – подытожил Кочарян.