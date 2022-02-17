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 Четверг, 17 Февраля 2022 13:28
Наира Бадалян

Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване

Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване

АрмИнфо.Правительство Армении выделило 78 млн драмов (около 162 тыс долларов США) на проведение чемпионата Европы по боксу, который пройдет 21-31 мая в Ереване.

Как сообщил на заседании правительства министр образования, науки, культуры и спорта республики Ваграм Думанян, ожидается участие порядка 280 спортсменов из более 40 стран мира. На выделяемые 77 млн 768 тыс драмов будут закуплены два новых ринга, 12 груш и несколько сотен перчаток, обеспечен прием участников и гостей соревнования.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что этим бюджет не ограничится - на проведение чемпионата будут выделены дополнительные средства.

В свою очередь министр экономики Ваан Керобян напомнил, что 1-3 июня в Армении пройдет другое крупное международное мероприятие - саммит Всемирной организации туризма ООН. Мероприятие будет проведено не в Ереване, а в Черной крепости в Гюмри, чтобы показать нашим гостям Армению за пределами Еревана. Кроме того, в сентябре в Ереване планируется провести международный астрономический фестиваль Starmus, на который прибудут шесть нобелевских лауреатов, в течение года в Армению хотят пригласить нобелевского лауреата по биологии Артема Патапутяна. 


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