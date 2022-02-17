Четверг, 17 Февраля 2022 13:25

АрмИнфо. Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характер. Об этом говорится в совместном заявлении защитников прав человека Республики Армения и Республики Арцах, которое было опубликовано после совершенного совместного их визита в Тагавард, Кармир Шука, Агавно, Храморт и ряд других сел с 14 по 16 февраля.

В источнике говорится, что в результате посещения ряда населенных пунктов было выявлено, что в селах Тагавард и Кармир Шука обстрелы производятся практически ежедневно. 11 февраля ВС Азербайджана открыли огонь в направлении жилых домов, в результате чего были повреждены стены, крыши. А во время обстрелов в доме находились женщины и дети. <Азербайджанские ВС расположены на расстоянии всего несколько сотен метров от жилых домов этих населенных пунктов, жители которых находятся под их полным наблюдением>, - говорится в заявлении. После беседы с учителями и учащимися школы в Тагаварде стало известно, что осуществляются нацеленные выстрелы и в направлении образовательного учреждения.

Меж тем, омбудсмены отметили, что лично убедились в преступных действиях азербайджанских ВС во время пребывания в Арцахе. В частности, 15 февраля около 15:30 противник совершил обстрел в направлении мирных граждан, занимавшихся сельскохозяйственными работами в селе Храморт Аскеранского района. В результате чего был поврежден трактор. Вчера, 16 февраля, в период с 10:00 до 11:00 в этом же селе противник приблизился к виноградникам и принудил работающих там людей, покинуть эту территорию. Преимущественно на виноградниках работали женщины.

Как говорится в заявлении, жители всех населенных пунктов сообщили, что при попытке приблизиться к своим землям сельскохозяйственного назначения, азербайджанские вооруженные силы открывают прицельный огонь в их направлении. В результате подобных преступных действий со стороны противника, жители сталкиваются с серьезными социальными проблемами.

Помимо этого, в общине Агавно население имеет не менее серьезные проблемы с питьевой и оросительной водой. Жители стали очевидцами того, как азербайджанские военные, зарезав крупный рогатый скот, ненужные внутренности бросали в воду, которой пользуются жители. В результате были зарегистрированы массовые случаи отравления. В результате вторжения азербайджанских ВС лишены воды и жители ряда сел Гегаркуникской области, под реальной угрозой лишения воды находятся и ряд общин Сюника.

<Очевидно, что азербайджанские власти ведут преступную политику запугивания мирных жителей, что имеет систематизированный и целенаправленный характер. Для нас очевидно, что в основе всего этого лежит продолжающаяся политика пропаганды армяноненавистничества и вражды азербайджанских властей, как в отношении Армении, так и в отношении Арцаха. Пока власти Азербайджана ведут подобную политику, не прекратятся преступные действия их военных. Единственным способом защиты мирного населения - это вывод азербайджанских ВС с территорий и дорог, приближенных к населенным пунктам, что позволит жителям реализовать свои права>, - говорится в сообщении.