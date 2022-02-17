Четверг, 17 Февраля 2022 13:23

АрмИнфо. Я хорошо знаю президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Его можно любить или не любить, уважать или не уважать, однако он всегда говорит то, что думает. Об этом на пресс-конференции 17 февраля заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, отвечая на вопрос о возможном вступлении Армении в Союзное государство, о чем недавно говорил глава Беларуси.

"Глава государства не всегда должен озвучивать вслух свои мысли. Но для меня лично была непонятна та бурная реакция, которая имела место в Армении. Речь, в частности, идет о реакции действующей власти. То, что сказал Лукашенко, не идет ни в какое сравнение с тем, что заявлял Алиев в отношении Армении. Реакция Армении тогда была равна нулю. Почему они так петушатся в случае с Лукашенко? Да, он не должен был говорить об этом подобным тоном. Безусловно, в таких случаях необходимо соблюдать корректность. Но мы должны знать, что он сказал то, о чем думают другие. Это факт. Все думают: "а куда они денутся?". Вот с такой формулой мы имеем дело. И сейчас действующая власть делает все, чтобы укоренился именно этот образ мышления", - сказал Кочарян, с сожалением констатировав, что действующая власть не делает ничего, чтобы изменить подобное отношение.

Что касается Союзного государства, продолжил второй президент Армении, то в мире довольно удачных интеграционных объединений, в которые желают вступить многие государства. В качестве наглядного примера он привел Евросоюз. "Однако, Союзное государство России и Белоруссии на сегодняшний день с точки зрения интеграционных процессов сильно уступает Евросоюзу. На мой взгляд, априори, не стоит бояться подобных интеграционных процессов. Просто нужно сесть и просчитать, что мы от этого получим, и что вынуждены будем уступить. Мы должны проявить холодный расчет. Таких предложений пока не поступало. По крайней мере, со мной в период моего президентства этот вопрос не обсуждался. И мы, кстати, тоже не проявляли никакой инициативы. Мы не считали, что такая необходимость назрела", - отметил политик.

Однако, по убеждения второго президента РА, сейчас к подобного рода процессам необходимо относиться крайне прагматично и на основе конкретных расчетов. По его словам, поскольку нет предложения, сложно давать оценку.

"Мое видение таково, если мы хотим по первому пути - а именно восстановления позиции РА в регионе, то необходимо углубить двусторонние отношения с Россией. Нет никакой другой страны, которая была бы заинтересована в том, чтобы вновь превратить нас в региональный фактор. Нет другой такой страны, а альтернатива, я уже сказал какая", - сказал Кочарян, признав, что его ответ в данной ситуации половинчатый.

Отметим, что белорусский лидер в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву, касаясь возможных участников Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике даже Украина. При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. "Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко.

Подобное отношение со стороны союзника по ЕАЭС и ОДКБ Беларуси к Армении вызвал шквал критики в армянском обществе.

После этого МИД Армении заявил, что "своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой".