Четверг, 17 Февраля 2022 11:35

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 5 734 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 723 граждан (30% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 1 668 человек, скончалось - 24.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 17 февраля фактическое лечение получает 18 647 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 846 177 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 411 878 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 383 368 человек (93%), скончалось - 8 253 (2%).