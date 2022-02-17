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|Братья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службы
|Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
|Минздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограничений
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|Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване
|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Омбудсмены: Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характер
|Кочарян: Априори, не стоит бояться интеграционных процессов подобно Союзному государству
|Кочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации Армении
|Армения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщении
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|Оппозиционер: Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Фракция "Армения" сообщает о восстановлении своего участия в работах в международных организациях
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|Посол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросов
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|Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом
|Викторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нее
|Глава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес Армении
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|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
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|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал тракторист
|Посол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношений
|Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
|Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
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|Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
|Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
|Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
|Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
|Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
|"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
|Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Пашинян
|Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
|Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
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АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 5 734 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 723 граждан (30% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 1 668 человек, скончалось - 24.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 17 февраля фактическое лечение получает 18 647 пациентов.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 846 177 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 411 878 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 383 368 человек (93%), скончалось - 8 253 (2%).
|Парламент: Делегация Азербайджана прибудет в Ереван для участия в заседании "Евронест"
|Правительство Армении поможет с жильем гражданам, переселенным из Арцаха
|Братья погибших на войне в Арцахе, будут освобождены от срочной службы
|Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
|Минздрав: С 1 марта ожидаются послабления по части ковид-ограничений
|Кочарян: Блок “ Армения” не ждет, и не будет ожидать каких-либо сигналов от внешних сил
|Кочарян: Мы не можем требовать от других быть более проармянскими, чем наши власти
|Кочарян о двойных стандартах Запада
|Роберт Кочарян назвал клоунадой судебный процесс в его отношении
|Кочарян о “Шушинской декларации”: Стартовали серьезные геополитические процессы на Южном Кавказе, и они не в пользу Армении
|Кочарян: В процессе нормализации армяно-турецких отношений Армения ведет переговоры не с Турцией, а с азербайджано-турецким тандемом
|Чемпионат Европы по боксу пройдет 21-31 мая в Ереване
|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Омбудсмены: Преступные действия, совершаемые азербайджанскими ВС в отношении мирного населения Армении и Арцаха носят идентичный характер
|Кочарян: Априори, не стоит бояться интеграционных процессов подобно Союзному государству
|Кочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации Армении
|Армения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщении
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 24 человека
|Оппозиционер: Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Фракция "Армения" сообщает о восстановлении своего участия в работах в международных организациях
|Комиссия по предупреждению коррупции в 2021 году проанализировала декларации 210 должностных лиц
|Министр обороны Армении и посол Франции обсудили вопросы армяно-французского военного сотрудничества
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) получат кешбэк за покупки по картамVisa
|Литценбергер: США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимыми
|В Ереване презентовано исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>
|Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокурор Армении в кассационном порядке требует оправдать Никола Пашиняна по делу "1 марта"
|Посол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросов
|Армения и Украина подписали соглашение о создании Делового совета
|Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом
|Викторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нее
|Глава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес Армении
|Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
|Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
|Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал тракторист
|Посол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношений
|Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
|Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|ВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению Арцаха
|Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
|Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
|Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
|Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
|Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
|"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
|Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Пашинян
|Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
|Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
|Читать больше
|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Читать больше
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