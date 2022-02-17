Четверг, 17 Февраля 2022 11:12

АрмИнфо.Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха, а по факту похитить, говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов, чем можно представить на первый взгляд. Подобного мнения придерживается депутат оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", бывший советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.

"Учитывая тот факт, что многие наши соотечественники оказались в "черных списках" Азербайджана, на самом деле это угроза не одному человеку. Даже если с точки зрения международного права обвинение азербайджанских правоохранительных органов не имеет под собой фактических оснований, вытекающие из этого риски не уменьшаются", - считает оппозиционер.

По его мнению, в сложившейся ситуации предстоит сделать больше соответствующим органам Республики Армения, которые должны обуздать азербайджанский шантаж через различные международные структуры

"Если в этом процессе Азербайджан сделал свои четкие для международного сообщества шаги и работа в этом направлении уже ведется, то власти Армении демонстрируют свое типичное равнодушное, беззубое поведение и показывают, что им больше нечего делать в арцахском вопросе и очевидно, что мы скоро станем очевидцами новых азербайджанских провокаций", - подытожил Абраамян.

Ранее, начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов заявил, что азербайджанские правоохранители намерены в кратчайшие сроки арестовать президента Арцаха Араика Арутюняна. Согласно азербайджанским источникам, прокуратура Баку обвиняет Арутюняна в "ракетном обстреле Гянджи".