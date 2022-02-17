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АрмИнфо.Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха, а по факту похитить, говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов, чем можно представить на первый взгляд. Подобного мнения придерживается депутат оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", бывший советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.
"Учитывая тот факт, что многие наши соотечественники оказались в "черных списках" Азербайджана, на самом деле это угроза не одному человеку. Даже если с точки зрения международного права обвинение азербайджанских правоохранительных органов не имеет под собой фактических оснований, вытекающие из этого риски не уменьшаются", - считает оппозиционер.
По его мнению, в сложившейся ситуации предстоит сделать больше соответствующим органам Республики Армения, которые должны обуздать азербайджанский шантаж через различные международные структуры
"Если в этом процессе Азербайджан сделал свои четкие для международного сообщества шаги и работа в этом направлении уже ведется, то власти Армении демонстрируют свое типичное равнодушное, беззубое поведение и показывают, что им больше нечего делать в арцахском вопросе и очевидно, что мы скоро станем очевидцами новых азербайджанских провокаций", - подытожил Абраамян.
Ранее, начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов заявил, что азербайджанские правоохранители намерены в кратчайшие сроки арестовать президента Арцаха Араика Арутюняна. Согласно азербайджанским источникам, прокуратура Баку обвиняет Арутюняна в "ракетном обстреле Гянджи".
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|Европарламент: МГ ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта
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|Кочарян предостерегает: Действующие армянские власти идут по пути планомерной аджаризации Армении
|Армения заключит соглашение с Сирией о воздушном сообщении
|За сутки от коронавируса в Армении скончалось 24 человека
|Оппозиционер: Угроза со стороны Азербайджана арестовать президента Арцаха говорит о начале гораздо более глубоких и опасных процессов
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Фракция "Армения" сообщает о восстановлении своего участия в работах в международных организациях
|Комиссия по предупреждению коррупции в 2021 году проанализировала декларации 210 должностных лиц
|Министр обороны Армении и посол Франции обсудили вопросы армяно-французского военного сотрудничества
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) получат кешбэк за покупки по картамVisa
|Литценбергер: США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимыми
|В Ереване презентовано исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>
|Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генпрокурор Армении в кассационном порядке требует оправдать Никола Пашиняна по делу "1 марта"
|Посол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросов
|Армения и Украина подписали соглашение о создании Делового совета
|Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом
|Викторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нее
|Глава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес Армении
|Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
|Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
|Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал тракторист
|Посол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношений
|Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
|Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|ВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению Арцаха
|Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
|Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
|Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
|Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
|Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
|"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
|Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Пашинян
|Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
|Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
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|Демограф: В реальности в 2021-м Армению покинуло 4200, а не 43 или 73 тысячи человек
|Прогноз: Турецко-азербайджанский тандем может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью оккупации Сюника
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
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