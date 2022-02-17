Четверг, 17 Февраля 2022 10:13

АрмИнфо.Фракция "Армения" (Айастан) сообщает о восстановлении своего участия в работах в международных организациях.

Так, в заявлении фракции напоминается, что 7 декабря 2021 года "Армения" выступила с заявлением, в котором сообщили о приостановлении своего участия в работах в соответствующих международных организаций. В этом ключе отмечается, что основанием для заявления стало заведомо незаконное задержание коллег-депутатов и незаконное ограничение передвижения других депутатов, в том числе включенных в состав делегаций.

"После заявления наши коллеги были освобождены из-под незаконного ареста, продлившегося несколько месяцев. Это решение было принято на основании заявления, представленного нашей фракцией в Конституционный суд. Затем начался процесс отмены незаконного ограничения передвижения депутатов.

Хотя Конституционный Суд четко констатировал, что возбужденные уголовные преследования не должны препятствовать конституционной деятельности депутата, эти власти продолжают тот же очевидный незаконный подход в отношении некоторых депутатов. Власти любым способом продолжают незаконно держать под арестом ряд членов нашего блока.

Однако, как в вопросе отмены незаконных арестов депутатов, так и в вопросе устранения этих грубых нарушений у нас будет положительный результат.

Учитывая то, что значительная часть наших требований по устранению незаконных ограничений в деятельности депутатов решена, фракция "Армения" приняла решение восстановить свое участие в работе международных организаций", - говорится в заявлении оппозиционной фракции.