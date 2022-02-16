Среда, 16 Февраля 2022 20:56

АрмИнфо. В минувшем 2021 году Комиссия по предупреждению коррупции рассмотрела и проанализировала декларации 210 должностных лиц и членов их семей, 1039 из которых относились к судьям. Об этом было сказано на состоявшемся сегодня заседании Совета по антикоррупционной политике под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Сообщается, что в результате анализа деклараций были начаты дисциплинарные производства, а некоторые дела направлены в органы прокуратуры. Так, было расследовано 45 случаев несовместимости требований и конфликта интересов, 15 из которых были основаны на сообщениях СМИ. По указанным основаниям возбуждено 3 производства. Были изучены этические нормы 103 кандидатов на государственные должности и даны соответствующие заключения.

Деятельность Комиссии по предупреждению коррупции в 2021 году была положительно оценена советом. Премьер-министр подчеркнул необходимость постоянного развития антикоррупционных механизмов, в том числе через цифровизацию данных и критериев оценки.

На встрече также были затронуты проблемы, возникающие при выборе профессионалов на должность следователей Антикоррупционного комитета. Совет рассмотрел также <Проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РА>, представленный Антикоррупционным комитетом.