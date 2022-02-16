Среда, 16 Февраля 2022 19:10

АрмИнфо.Сегодня, 16 февраля, министр обороны РА Сурен Папикян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в РА Анн Луйо и военного атташе посольства, подполковника Фредерика Кампоса (резиденция в Тбилиси). Об этом сообщает пресс­служба оборонного ведомства Армении.

Высоко оценив нынешний уровень политических отношений между Арменией и Францией, министр обороны Армении поблагодарил руководство Франции за поддержку в деле репатриации армянских военнопленных, а также в установлении мира и стабильности в регионе.

По просьбе посла Французской республики министр обороны представил ситуацию на армяно- азербайджанской границе.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего армяно-французского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности