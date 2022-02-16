Среда, 16 Февраля 2022 17:59

АрмИнфо.. <США поддерживают всесторонний мир в регионе, открытие транспортных коммуникаций, служащих благополучию всего региона>. Как сообщает АПА, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на заседании <круглого стола>, посвященном 30-летию дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

Он отметил, что США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимыми.

<Мы также хотим видеть рост регионального сотрудничества. Это может занять определенное время, но мы готовы оказать поддержку сближению сторон>, - подчеркнул дипломат. Эрл Литценбергер отметил, что США играют важную роль в нормализации связей в постконфликтный период.

По его словам, по инициативе США была осуществлена первая передача задержанных армян в обмен на карты минных полей. Он добавил, что в обоих направлениях предстоит проделать еще много работы.

Литценбергер также отметил, что США всегда призывали обе стороны принимать участие в мероприятиях по установлению доверия. Посол США

подчеркнул, что нужно решить все вопросы относительно демаркации границ, задержанных армян, очистки территорий от мин, открытия транспортных коридоров, судеб пропавших без вести лиц. Дипломат добавил, что США по возможности готовы участвовать в процессе развития связей между сторонами.

Меж тем, как передает Turan, дипломат заверил, что США стремятся помочь Армении и Азербайджан в поиске мирного урегулирования конфликта, поэтому не продают вооружения той и другой стороне.

Чем объяснить, что призыв бывшего советника по нацбзепасности США Джона Болтона к Баку и Еревану покупать американские вооружения так не был реализован? Отвечая на этот вопрос Turan, посол сказал: <Главное в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь мира. Наша принципиальная позиция в том, чтобы не поставлять летальные вооружения ни той, ни другой стороне. Мы также несем ответственность будучи членами Минской группы ОБСЕ. Подчеркну, что Россия также является членом Минской группы, но совсем по-другому относится к своим обязательствам, и поставляет вооружения и Армении и Азербайджану. Мы не считаем, что это приемлемый путь для достижения мирного урегулирования>.

В то же время он отметил, США поставляют Азербайджану средства и оборудование для решения вопросов безопасности. <В последние годы объемы этих поставок превысили 100 млн. долларов. Это не вооружения, а оборудования и средства для охраны границ, мониторинга национального сектора Каспия, рентгеновские сканеры для пресечения контрабанды. Прежде всего, это касается южных границ страны, где наблюдается огромный поток наркотраффика. После того, как Азербайджан вернул себе контроль над значительной частью южных границ, США оказали значительную помощь в поставке оборудования для обеспечения надежной охраны этого участка. Статистика последних двух лет свидетельствует о двойном росте наркотиков, изъятых на этом направлении. Это показатель того, на сколько эффективна эта помощь>, - оправдался дипломат.

<Другое направление - это помощь в обеспечении безопасности на Каспии, в охране важнейшей нефтегазовой инфраструктуры и нефтепроводов. Для этих целей Азербайджану были переданы береговые радары, катера-амфибии и оборудование для полного мониторинга национального сектора Каспия, сказал дипломат>, - добавил он. При этом он обошел вопрос участия партнера США по НАТО - Турции в агрессии против Арцаха, на фоне бездействия международного сообщества.