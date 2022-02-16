Среда, 16 Февраля 2022 17:32

АрмИнфо. Ереванский пресс-клуб в партнерстве с Фондом Фридриха Эберта презентовали исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>.

Основной целью исследования, проведенного с мая 2020 по декабрь 2021 года было выявление динамики в отношениях лиц, принимающих решения и лидеров общественного мнения Армении к Европейскому Союзу, странам членам ЕС, "коллективному Западу" в целом в сопоставлении с восприятием России и ее интеграционных инициатив. Исследование базировалось на вопроснике, включавшем наиболее существенные составляющие предмета и отслеживании соответствующих заявлений отобранной группы лидеров общественного мнения ("референтной группы") в СМИ и социальных сетях. Для отражения динамики в отношениях исследование было разделено на несколько специфических периодов, когда чувствительность ситуации могла привести к изменениям в восприятиях и позициях.

Из четырех этапов, на которые было разделено данное исследование, охватившее 20 месяцев (с начала мая 2020 по конец 2021), в течение трех повестка референтной группы (лидеров общественного мнения, выступающих с разных позиций, но отражающих посредством СМИ и социальных сетей настроения различных частей армянского общества) была почти полностью сконцентрирована на проблемах безопасности. И именно в этом контексте рассматривались взаимоотношения Армении с Европейским Союзом и другими внешними игроками. Лишь на первом этапе, предшествовавшем июльским (2020) военным действиям в Тавушской области, тема армяно-азербайджанского конфликта и связанных с ним обстоятельств более-менее сочеталась с повесткой развития страны и роли в этом процессе партнеров Еревана, включая ЕС. Тем не менее, и в таком дуализме видения национальных интересов вопросы безопасности Армении и Нагорного Карабаха безоговорочно находились на первом месте. Это обстоятельство обусловило доминирующее внимание четырех категорий респондентов, на которые была условно разделена сформированная для совместного проекта Фонда Фридриха Эберта и Ереванского пресс-клуба референтная группа (см. методологию исследования), к армяно-российским отношениям как к определяющим уровень военных рисков и обороноспособности страны. Акцент в высказываниях, независимо от политических ориентаций их авторов, делался на вызовах, связанных с региональной нестабильностью, противоречиями между Ереваном и Москвой, использованием со стороны последней различных каналов своего влияния, в том числе элементов "гибридного воздействия" (цена на поставляемый газ, пропаганда и др.).

Начиная с середины июля 2020 доминирующими стали также темы непосредственного армяно- азербайджанского противостояния, активизации роли Турции на Южном Кавказе и, наоборот, снижения интереса Запада - как ЕС, так и США - к региону. Соответственно, взаимодействие Армении с Евросоюзом, повестка которого включала, главным образом, реформы разных сфер жизнедеятельности страны, ее развития как современного демократического государства, оказалась на заднем плане. Определенное влияние на описанное положение вещей оказало и распространение пандемии коронавируса, которое, наряду с дефицитом последовательности и политической воли у армянских властей, стало тормозом для реализации Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве и прогресса визового диалога между РА и ЕС. При этом нельзя не отметить весьма ограниченную инициативность самого официального Еревана во взаимодействии с Брюсселем и в вопросах противодействия пандемии, участия в программе "Team Europe". Если же говорить непосредственно о периоде 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, то важным фактором "деактивации" роли Запада на Южном Кавказе, согласно результатам данного исследования, стали также президентские выборы в США, отвлекшие внимание как ведущих политиков этой страны, так и международной общественности на острое противостояние американских республиканцев и демократов. В течение практически всего исследования референтная группа отмечала ослабление влияния на карабахский конфликт международных институтов, включая сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Одной из основных особенностей, зафиксированной по результатам исследования, стала волатильность, изменчивость настроений и симпатий в армянском обществе. Это отразилось как на результатах разного рода социологических исследований, опросов, когда в течение нескольких месяцев позитивное отношение к тому или иному зарубежному государству могло с почти 80% спуститься более чем вдвое, так и на высказываниях в СМИ и социальных сетях отдельных представителей референтной группы, сформированной для данного исследования. Особо характерным в этом смысле оказался период 44- дневной войны. В первые дни наблюдался патриотический подъем, выражалось удовлетворение тем, что премьер-министр РА Никол Пашинян проявлял решимость защитить страну собственными силами. При этом лидеры общественного мнения, чья информированность не должна была вызывать сомнений, никак не давали понять широкой общественности, что в это же время армянские вооруженные силы несут огромные потери. Более-менее полные сведения об этом оказались доступными аудитории лишь спустя несколько месяцев. Уже, примерно, через неделю после начала боевых действий внешним игрокам, их усилиям по установлению перемирия, сдерживанию Азербайджана и Турции придавалось существенно большее значение. И главные надежды связывались не с международными организациями (Совет Безопасности ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ОДКБ), а с отдельными странами - прежде всего, Россией, США, Францией. А ближе к концу войны наблюдался прогрессирующий скептицизм относительно эффективности влияния на ситуацию извне.

Можно сказать, что как этот период, так и в дальнейшем из всех международных институтов и зарубежных государств лишь Франции удалось удержать и даже закрепить свой авторитет в армянской информационной среде. После подписания 9 ноября 2020 трехстороннего (Азербайджан, Армения, Россия) Заявления о перемирии акцент медийного дискурса, несмотря на сохранение угроз безопасности страны и ее граждан, переместился в сферу внутренней политики - обвинения в предательстве Никола Пашиняна и требования его отставки, проведение досрочных парламентских выборов, конкуренции за роль главной альтернативы правящей команде... Правда, аргументация оппонентов охватывала, в основном, внешнеполитическую проблематику: субъектности Армении в отношениях с внешним миром, перспективы мирных соглашений с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией, будущее Нагорного Карабаха, приоритеты международного партнерства.

Однако центральным оставался вопрос удержания или смены власти в стране как единственного способа решить проблемы. Результаты парламентских выборов 20 июня 2021 лишь ненадолго снизили актуальность этого вопроса. Косметически переформатированное руководство РА очень скоро столкнулось с новым шквалом перекрестного огня критики парламентской и наиболее активной внепарламентской оппозиции. Первые обвиняли Никола Пашиняна и его внешнюю политику в отходе от стратегического союзничества с Россией, вторые же, наоборот, за полную подчиненность Москве и нежелание воспринимать сигналы извне - прежде всего, от США и ЕС (при особой роли Франции) - открывающие перед страной новые возможности. Причем обеими сторонами, как и перед выборами, национальное возрождение связывалось исключительно с отстранением Пашиняна и его команды от власти.

Лишь в конце 2021 по мере относительного прояснения очертаний послевоенного устройства в регионе предметная составляющая внешней политики стала уравновешивать внутреннюю конъюнктуру. Этому способствовали как переговоры при посредничестве России, так и энергичное подключение к армяно-азербайджанскому урегулированию ЕС в лице президента Европейского Совета Шарля Мишеля при активной поддержке президента Франции Эмманюэля Макрона. Сочетание двух процессов оценивалось различными сегментами референтной группы, сформированной для данного исследования, весьма противоречиво. Сторонники парламентской оппозиции в очередной раз осудили Пашиняна за то, что в поисках решения проблем он "изменяет" Москве, подвергая опасности "наказания" Армению и Нагорный Карабах. Условная категория "прозападных" респондентов в рамках исследования видит в происходящем новое проявление жесткой конкуренции России и Запада за Южный Кавказ и призывает делать ставку на инициативы Брюсселя, Парижа и Вашингтона. Наконец, третья позиция, просматриваемая в оценках части референтной группы, заключается в том, что роли Москвы и Брюсселя не противоречат, а дополняют друг друга. Если Россия своим военным присутствием обеспечивает "силовой фундамент" достигаемых договоренностей, то ЕС своими дипломатическими методами и потенциальными инвестициями создает стимулы для согласия конфликтующих сторон. Как бы то ни было, практическое подключение Евросоюза к послевоенным процессам между Баку и Ереваном, согласно публикациям, в армянских СМИ и армянском сегменте соцсетей, открывает перспективы для выхода этого внешнего игрока из определенной "самоизоляции" в вопросах Южного Кавказа. В этом смысле меньше определенности, во всяком случае пока, с ожиданиями от инициативы президента США Джо Байдена "Саммит во имя демократии", для участия в котором была приглашена и Армения. Однако прогнозы об активизации роли США в регионе (вероятно, в тандеме с ЕС) также были зафиксированы в рамках данного исследования. Полный текст исследования доступен по следующей ссылке: https://ypc.am/wp­content/uploads/2022/02/FES_YPC_Research_2020-2021_Rus.pdf .