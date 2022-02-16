Среда, 16 Февраля 2022 17:29

АрмИнфо.Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиа, которая сегодня заполнено большим количеством дезинформации, недостоверной информации, словами ненависти. Подобную точку зрения выразила глава Делегации ЕС в Армении в интервью в Медиацентре.

Она считает, что необходимо выработать методы борьбы с вышеуказанными явлениями, а также личными нападками на людей. <Очень важно понять, как бороться с этим. Но, если эти регуляции или ограничения будут использоваться только в отношении конкретных групп или людей, то мы обязательно выскажемся. К примеру, я являюсь ярым сторонником свободы слова, права на свободу выражения. Однако, свобода слова должна быть настолько свободной, пока не вредит или делает своей мишенью конкретных людей. В этой сфере мы работаем со СМИ, реализуем разные проекты в сфере медиа-грамотности, работаем с молодежью, чтобы они могли отличать фейкнюсы. Но, поверьте, как только будут беспочвенные ограничения свободы словам или СМИ, или нападки на журналистские организации я буду первой, кто выступит против этого >, - заверила дипломат, добавив, что они внимательно следят за процессами внутри страны. Касаясь поспешно принятых парламентом РА ряда законов, которые, по оценкам правозащитников, в том числе и ограничивают деятельность СМИ, Викторин отметила, что она знакома с этими оценками. Однако, по ее словам, очень важно, как эти законы будут реализовываться. По ее словам, если эти законы будут защищать интересы всех людей, то вопросов нет, но если же они будут защищать лишь интересы группы политических деятелей, то ЕС выскажется.

Отметим, что 10 февраля в Ереване перед зданием представительства ЕС в РА прошла акция протеста в связи с правовым произволом, совершаемым со стороны действующей власти. Участники акции протеста под названием обвинили посла и сотрудников представительства ЕС в обслуживании интересов действующей власти, и в замалчивании проблем, связанных с правами человека, свободой СМИ, давлением на судебную систему и др. Демонстранты также призвали ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего нахождения посла в Ереване.