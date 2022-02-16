Среда, 16 Февраля 2022 17:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1 на улице Арцаха, 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4а, 10, 12 на улице Шопрона, жилой дом 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 4, 6, 8 на 4-ом переулке Шопрона, жилые дома 60, 62 на улице Гюрджяна, ясли-детский сад N236, школа N163 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-12:00 жилые дома 13, 15, 17 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 6, 6/7, 6/8 на улице Давида Анахта, жилой дом 56/6 на улице Ульнеци, собственные дома 15-58/17 на улице Ульнеци, жилые дома 18, 20 на улице Агароняна, собственные дома 1-69 на улице Агароняна, собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, собственные дома 22-51/1 на улице Думани, собственные дома 3-47/3 на переулке Каленци, собственные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, собственные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 5-16 на улице Эмина, собственные дома 1А-21 на улице Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, Одессы и Додохяна, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на пр. Багратуняца,

12:30-13:30 жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-15:00 собственные дома на улицах Норагавита 3, 4, 5, собственные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:30-16:30 собственные дома на улицах Мадояна, Одессы, Патканяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00 16:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Хоронк и Атарбекян;

11:00 17:00 частично квартал ‘Звартнос” и частично город Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00 15:00 село Воскеваз и частично село Ошакан;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Аралез;

10:00-14:00 частично село Айнтап;

10:00-16:00 частично улицы Абовяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-15:00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереваняна, Мясникяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14:00-16:00 частично улица Араратяна в городе Веди;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-14:00 частично община Егвард; частично кварталы “Ширак”, “Ереванян”, кварталы “Араваин”, “Ушардзан”, “Гагарин”, “Туманян”, улицы Теряна, Азатамартикнери, частично улица Чаренца, ООО “Амашхараин энтаник”, “А.Арутюнян”, “Кантех”, “Тигран Мец”, “А.Хачатрян”, “Г.Маргарян”, “С.Тадевосян”, ОАО “Арай”, школа N1 в Егварде, газозаправочная станция, воиснкая часть, суд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Егварде; частично село Дзорахбюр; воинская часть;

11:00-16։00 села Нор-Гюх и Котайк;

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 села Мец Масрик, Кутакан, кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, “Лусине Хачатрян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 частично улицы Дживани и Сарворнери в городе Джермук;

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина и Туманяна в городе Ехегнадзор.