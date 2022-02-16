Среда, 16 Февраля 2022 16:37

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян в порядке кассационного производства обжаловал обвинительный приговор, вынесенный в отношении нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна в 2008 году.

Напомним, что Пашинян был признан виновным по делу о беспорядках 1 марта2008 года. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна 19 января 2010 года признал Пашиняна виновным по части 1 статьи 225 Уголовного кодекса Армении-"организация массовых беспорядков" и приговорил к 7 годам лишения свободы. Никол Пашинян также обвинялся по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса "Применение насилия в отношении представителя власти", однако по этой части он был оправдан. Позже суд вдвое сократил срок, а в мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. Уже в 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Никол Пашинян против Армении" постановил, что были нарушены статьи 11 (свобода собраний и объединений) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека