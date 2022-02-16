Среда, 16 Февраля 2022 16:36

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в первую очередь ответственны за поиск решений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин в интервью в Медиацентре, касаясь урегулирования карабахского конфликта и роли Евросоюза.

При этом она напомнила, что Евросоюз после завершения боевых действий неоднократно заявлял о готовности сделать намного больше для мирного процесса. В этом ключе дипломат обратила внимание, что ЕС как во время войны, так и после нее оказывала прямую гуманитарную помощь. <Мы также оказываем содействие Международному комитету Красного Креста, который также представлен в Нагорном Карабахе и оказывает там внутреннее содействие. Поскольку мы не можем осуществлять деятельность внутри Нагорного Карабаха. Мы неоднократно отмечали, что готовы сделать больше>, - еще раз подчеркнула Викторин, при этом добавив, что председатель Европейского совета Шарль Мишель проявляет личный интерес к этому вопросу и принимал участие в различных инициативах. В этом ключе она напомнила, что при его содействии летом прошлого года, в ноябре 2021 года и в феврале текущего года были возвращены группы армянских военнопленных из Азербайджана. Дипломат отметила, что ЕС готов сделать больше для решения гуманитарных вопросов.

Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе и возможности установления специальной мониторинговой миссии ЕС на границе, посол отметила, что Брюссель предлагал свои услуги и помощь. <Мы со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Тойво Клааром провели специальные обсуждения здесь, и мы готовы, и хотим способствовать улучшению пограничной ситуации, если нас пригласят. Это главное условие, то есть к нам должны обратиться, чтобы мы оказали помощь. Мы также можем оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации границы, который также тяжело продвигается, если конечно к нам обратятся. Мы с обеими сторонами находимся на связи>, - сказала она, еще раз указав на важность диалога между сторонами конфликта.

Дипломат также не согласилась с утверждениями президента Азербайджана касательно того, что карабахский конфликт решен. По словам Викторин, открытых вопросов настолько много, что нельзя сказать, что конфликт разрешен. <Мы готовы содействовать в нахождении решений проблемы на любом этапе, и при своем любом шаге мы будем консультироваться с сопредседателями МГ ОБСЕ, поскольку в этом заключается и позиция правительства РА>, - сказала европейский дипломат.