Среда, 16 Февраля 2022 16:35

АрмИнфо. Армения и Украина подписали соглашение о создании Делового совета. Об этом стало известно по итогам учредительного заседания армяно-украинского Делового совета, в котором приняли участие Временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Украине Владимир Карапетян, президенты Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Украины и Армении - Анатолий Кинах и Арсен Казарян, а также представители бизнес- ассоциаций, торгово-промышленных палат, компаний и предприятий СПП.

Как говорится на официальной странице Посольства Украины в Армении в Фейсбук, в ходе выступления Денис Автономов выразил готовность от имени дипломатической службы Украины всячески способствовать развитию украино-армянских экономических отношений, содействовать стимулированию двусторонней торговли и взаимных инвестиций.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Украиной в 2021 году возрос на 12,4% , составив $168.8 млн. При этом экспорт продемонстрировал спад на 2,9% до $25.6 млн., при увеличении объемов импорта на 15,7% до $143.2 млн.

Напомним, что в сентябре прошедшего года после длительного перерыва состоялось заседание армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которого был подписан обширный протокол о взаимодействии в ряде сфер, в том числе торгово­экономической, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, научной, цифровой и др.