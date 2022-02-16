Arminfo.info




 Среда, 16 Февраля 2022 16:08
Марианна Мкртчян

Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом

Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом

АрмИнфо. Даже в тяжелые месяцы 2020 и 2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявила глава Делегации ЕС  в Армении Андреа Викторин в интервью в   Медиацентре, касаясь сотрудничества Армении и ЕС в рамках СЕРА.

<Если вы спрашиваете о прогрессе, то могу сказать, что он существенен. Даже в тяжелые  месяцы 2020 и 2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с нами>, - сказала посол, касаясь реализации соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). И в этом ключе она напомнила, что соглашение было подписано в 2017 году, полностью вступило в силу в марте 2021 года. Однако, по ее словам, еще в 2018 году началась реализация ряда пунктов  соглашения, в том числе связанных с правами человека, верховенства закона и др.

Отвечая на вопрос, как рядовые граждане на себе почувствовали вступление в силу соглашения, Викторин согласилась, что граждане видят в первую очередь то, что отражается на них. <Наше сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях: естественно в первую очередь политический диалог вокруг прав человека, управления. И я надеюсь, что люди видят прогресс в этих направлениях. У нас также сложилось сотрудничество в сфере экономики, малого и среднего бизнеса, поддерживаем создание новых стартапов, и граждане видят наши эти усилия>, - сказала европейский дипломат.

Она также напомнила, что во время пандемии коронавируса и войны ЕС оказал содействие уязвимым группам в Армении, также были реализованы проекты в сфере зеленой экономики, защиты экологии и д.р.

Касаясь вызовов, с которыми столкнулся Евросоюз при реализации СЕРА, учитывая тот непростой для Армении период, в котором соглашение вступило в силу, Викторин заверила, что они столкнулись с двойными вызовами - это и ковид, и война, и последовавшие за этим экономические последствия. <Сразу после подписания документа о прекращении огня, мы решили продолжить бюджетное содействие Армении в реформировании сферы юстиции.  Считаем это очень важным>, - сказала она, добавив, что по некоторым направления были замедления процессов, но в целом, взаимодействие развивается в положительном ключе.  На уточнение, какие сферы затронули замедления, посол уклонилась от ответа сказав, что успехи были в реформировании сферы юстиции, полиции. Она также добавила, что в ЕС согласны с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что необходимо изменить всю структуру полиции РА.

<Для нас всегда было важным региональное развитие. Мы всегда считали, что Армения - это не только Ереван. И мы работали в трех северных областях Республики, а после войны и возникших на границах вызовов, было принято решений расширить деятельность и на юге страны, в

Сюникской области РА. Считаем важным работу там, работаем над развитием там экономической составляющей, будем работать над улучшением связи проекта <Север-Юг>, буем реализовать проект по модернизации Мегринской КПП. Важно то, что мы хорошо друг друга понимаем, имеем представления друг о друге, у нас хороший инструментарий и партнерство>, -  заверила посол.

При этом она согласилась на замечание о том, что правозащитники в Армении точно не разделяют ее мнение относительно успешных реформ в сфере юстиции. Однако, по ее словам, поднятые вопросы, связанные с правом на свободу собраний скорее касаются сферы прав человека, а не юстиции. В этом ключе Викторин отметила, что они тесно взаимодействуют с различными международными организациями в области прав человека, с офисом Омбудсмена РА. <И наш принцип, при каждом шаге также слушать представителей гражданского общества.  Принцип ЕС в том, что мы выслушиваем представителей правительства, некоторых уязвимых групп, таких как бизнес-сообщество и обязательно представителей гражданского общества>, - сказала дипломат.

Касаясь привлечения европейских инвестиций, посол напомнила, что для того, чтобы привлекать бизнес нужно в первую очередь иметь надежные и прозрачные системы во всех областях. По ее словам речь о таможенной, налоговой, и конечно же судебной системах . <Если инвестор к примеру будет знать, что в случае судебных споров у него могут возникнуть проблемы, он не станет инвестировать. Все системы должны быть четкими, прозрачными и надежными. И мы работаем в различных сферах над этим вопросом. Это касается и модернизации судов, мы знаем, что суды в Армении очень перегружены. Мы также считаем важным прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Также очень важен менеджмент, быстрое реагирование иначе можно просто потерять инвестора>, - отметила Викторина, добавив, что сейчас одна арабская компания проявляет интерес к Армении в сфере солнечной энергетики и выразила надежду, что он будет успешным.  


Лента новостей
Комиссия по предупреждению коррупции в 2021 году проанализировала декларации 210 должностных лицКомиссия по предупреждению коррупции в 2021 году проанализировала декларации 210 должностных лиц
Министр обороны Армении и посол Франции обсудили вопросы армяно-французского военного сотрудничестваМинистр обороны Армении и посол Франции обсудили вопросы армяно-французского военного сотрудничества
Клиенты Банка ВТБ (Армения) получат кешбэк за покупки по картамVisaКлиенты Банка ВТБ (Армения) получат кешбэк за покупки по картамVisa
Литценбергер: США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимымиЛитценбергер: США хотят видеть все три страны Южного Кавказа более сильными, стабильными и более независимыми
В Ереване презентовано исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>В Ереване презентовано исследование <Динамика публичного дискурса в Армении относительно внешнеполитических приоритетов и восприятия Европейского Союза и стран членов ЕС>
Посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиаПосол Евросоюза в Армении Андреа Викторин видит необходимость во внесении дополнительных регуляций в сферу социального медиа
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Генпрокурор Армении в кассационном порядке требует оправдать Никола Пашиняна по делу Генпрокурор Армении в кассационном порядке требует оправдать Никола Пашиняна по делу "1 марта"
Посол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросовПосол ЕС: Карабахский конфликт нельзя считать решенным, поскольку остается множество открытых вопросов
Армения и Украина подписали соглашение о создании Делового советаАрмения и Украина подписали соглашение о создании Делового совета
Посол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с ЕвросоюзомПосол: Даже в тяжелые месяцы 2020 -2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом
Викторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нееВикторин: Еврокомиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только от нее
Глава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес АрменииГлава МИД Беларуси высказался по поводу ситуации, возникшей между Ереваном и Минском после высказывания Лукашенко в адрес Армении
Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношенийПашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщениеАзербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в АзербайджанГенпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупкиКлиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позициюПолитолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном КавказеПрогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в АрцахеЕвропарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
Совбез Арцаха повысит боевые навыки населенияСовбез Арцаха повысит боевые навыки населения
ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал трактористВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал тракторист
Посол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношенийПосол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношений
Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО АрцахаАрмия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношенийМирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
ВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению АрцахаВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению Арцаха
Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг УкраиныГенсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики КазахстанСостоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный КарабахЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнесаНаучные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободыРоберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем,  что сотворил ПашинянВице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем,  что сотворил Пашинян
Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровеньПашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния МосквыПрогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектовAлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизменеОппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБСНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ
Азербайджанская агитпропаганда не в шутку взялась за дискредитацию сотрудников ООН армянского происхожденияАзербайджанская агитпропаганда не в шутку взялась за дискредитацию сотрудников ООН армянского происхождения
Омбудсмен Армении и глава офиса СЕ обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека в РеспубликеОмбудсмен Армении и глава офиса СЕ обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека в Республике
Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороныМинобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
За неделю число активных случаев коронавируса в Армении снизилось на 31%За неделю число активных случаев коронавируса в Армении снизилось на 31%
Правозащитник: Власти Армении решили отложить сроки вступления в силу нового УК РА из-за отсутствия в нем статьи о Правозащитник: Власти Армении решили отложить сроки вступления в силу нового УК РА из-за отсутствия в нем статьи о "тяжком оскорблении"
На армяно-грузинской границе произошло еще одно землетрясениеНа армяно-грузинской границе произошло еще одно землетрясение
В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.  В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.  
Послы Армении и России в Беларуси обсудили вопросы сотрудничестваПослы Армении и России в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
Карасин: Главы стран должны сами решать вопрос об участии войск в миссиях ОДКБКарасин: Главы стран должны сами решать вопрос об участии войск в миссиях ОДКБ
В МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасностиВ МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасности
Андрей Руденко и Рубен Рубинян обсудили армяно-турецкие отношенияАндрей Руденко и Рубен Рубинян обсудили армяно-турецкие отношения
На армяно-грузинской границе произошло втoрое землетрясение за суткиНа армяно-грузинской границе произошло втoрое землетрясение за сутки
Тойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликтаТойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликта
МИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг УкраиныМИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины
Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозойАналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войныВ Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
МЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильнымМЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильным
Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>
Премьер-министр Армении принял Тойво КлаараПремьер-министр Армении принял Тойво Клаара
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повесткиГлавы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
Читать больше



Эксперты
Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позициюПолитолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном КавказеПрогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния МосквыПрогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозойАналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать большеПолитолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности