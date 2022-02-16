Среда, 16 Февраля 2022 16:08

АрмИнфо. Даже в тяжелые месяцы 2020 и 2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявила глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин в интервью в Медиацентре, касаясь сотрудничества Армении и ЕС в рамках СЕРА.

<Если вы спрашиваете о прогрессе, то могу сказать, что он существенен. Даже в тяжелые месяцы 2020 и 2021 годов правительство Армении стремилось к укреплению сотрудничества с нами>, - сказала посол, касаясь реализации соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). И в этом ключе она напомнила, что соглашение было подписано в 2017 году, полностью вступило в силу в марте 2021 года. Однако, по ее словам, еще в 2018 году началась реализация ряда пунктов соглашения, в том числе связанных с правами человека, верховенства закона и др.

Отвечая на вопрос, как рядовые граждане на себе почувствовали вступление в силу соглашения, Викторин согласилась, что граждане видят в первую очередь то, что отражается на них. <Наше сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях: естественно в первую очередь политический диалог вокруг прав человека, управления. И я надеюсь, что люди видят прогресс в этих направлениях. У нас также сложилось сотрудничество в сфере экономики, малого и среднего бизнеса, поддерживаем создание новых стартапов, и граждане видят наши эти усилия>, - сказала европейский дипломат.

Она также напомнила, что во время пандемии коронавируса и войны ЕС оказал содействие уязвимым группам в Армении, также были реализованы проекты в сфере зеленой экономики, защиты экологии и д.р.

Касаясь вызовов, с которыми столкнулся Евросоюз при реализации СЕРА, учитывая тот непростой для Армении период, в котором соглашение вступило в силу, Викторин заверила, что они столкнулись с двойными вызовами - это и ковид, и война, и последовавшие за этим экономические последствия. <Сразу после подписания документа о прекращении огня, мы решили продолжить бюджетное содействие Армении в реформировании сферы юстиции. Считаем это очень важным>, - сказала она, добавив, что по некоторым направления были замедления процессов, но в целом, взаимодействие развивается в положительном ключе. На уточнение, какие сферы затронули замедления, посол уклонилась от ответа сказав, что успехи были в реформировании сферы юстиции, полиции. Она также добавила, что в ЕС согласны с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что необходимо изменить всю структуру полиции РА.

<Для нас всегда было важным региональное развитие. Мы всегда считали, что Армения - это не только Ереван. И мы работали в трех северных областях Республики, а после войны и возникших на границах вызовов, было принято решений расширить деятельность и на юге страны, в

Сюникской области РА. Считаем важным работу там, работаем над развитием там экономической составляющей, будем работать над улучшением связи проекта <Север-Юг>, буем реализовать проект по модернизации Мегринской КПП. Важно то, что мы хорошо друг друга понимаем, имеем представления друг о друге, у нас хороший инструментарий и партнерство>, - заверила посол.

При этом она согласилась на замечание о том, что правозащитники в Армении точно не разделяют ее мнение относительно успешных реформ в сфере юстиции. Однако, по ее словам, поднятые вопросы, связанные с правом на свободу собраний скорее касаются сферы прав человека, а не юстиции. В этом ключе Викторин отметила, что они тесно взаимодействуют с различными международными организациями в области прав человека, с офисом Омбудсмена РА. <И наш принцип, при каждом шаге также слушать представителей гражданского общества. Принцип ЕС в том, что мы выслушиваем представителей правительства, некоторых уязвимых групп, таких как бизнес-сообщество и обязательно представителей гражданского общества>, - сказала дипломат.

Касаясь привлечения европейских инвестиций, посол напомнила, что для того, чтобы привлекать бизнес нужно в первую очередь иметь надежные и прозрачные системы во всех областях. По ее словам речь о таможенной, налоговой, и конечно же судебной системах . <Если инвестор к примеру будет знать, что в случае судебных споров у него могут возникнуть проблемы, он не станет инвестировать. Все системы должны быть четкими, прозрачными и надежными. И мы работаем в различных сферах над этим вопросом. Это касается и модернизации судов, мы знаем, что суды в Армении очень перегружены. Мы также считаем важным прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Также очень важен менеджмент, быстрое реагирование иначе можно просто потерять инвестора>, - отметила Викторина, добавив, что сейчас одна арабская компания проявляет интерес к Армении в сфере солнечной энергетики и выразила надежду, что он будет успешным.