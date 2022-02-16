Среда, 16 Февраля 2022 16:07

АрмИнфо. Европейская комиссия готова начать диалог о либерализации визового режима с Арменией, но этот вопрос зависит не только Еврокомиссии, нужно также уговорить все 27 государств-членов структуры. Об этом заявила глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин в интервью в Медиацентре.

<И мы пытаемся это сделать. Насколько я знаю, и правительства Армении предпринимает попытки в этом направлении, убедить государства в том, что сейчас правильное время для начала диалога>, - сказала она.

На уточнение есть ли среди 27 стран те, кто уже определились и готовы поддержать, а кого-то нужно убеждать, Викторин отметила, что есть государства, у которых есть некоторые озабоченности связанные с этим процессом. Дипломат напомнила, что соглашения о либерализации визового режима и реадмиссии необходимо рассматривать в одном ключе, и они должны работать вместе. <У нас также есть диалог по этим темам. Мы вместе обсуждаем вопросы, связанные с процессом возвращения граждан РА, квоты удовлетворяются или нет. И мы полагаем, что оба этих соглашения удовлетворительно реализуются, но беспорядочная миграция по-прежнему остается проблемой, над которой нужно работать>,

- сказала Викторин. При этом она выразила надежду, что в скором времени будут положительные подвижки в этом вопросе, еще раз заверив, что не все зависит от Евросоюза.

Соглашение об упрощении процедур выдачи виз было подписано в декабре 2012 года, а Соглашение о реадмиссии между Арменией и Евросоюзом - в апреле 2013 года. Оба соглашения вошли в силу одновременно в 2015 году. Великобритания, Ирландия и Дания не являются частью соглашения. В соответствии с соглашением об упрощении визового режима граждане Армении пользуются облегченными процедурами получения въездных виз в Шенгенскую зону. Это подразумевается для ряда категорий граждан Армении, в частности, членов официальных делегации, ученых, студентов, журналистов, деятелей спорта и культуры, близких родственников законно проживающих в странах ЕС, участников мероприятий, организованных действующими в ЕС структурами армянской диаспоры, и других. Тарифов на въездную визу в Шенгенскую зону был пониже с 60 евро до 35 евро. Наряду с этим данная виза предоставляться бесплатно ряду категорий граждан, в том числе детям и пенсионерам. Кроме того, данное соглашение позволяет гражданам Армении посещать страны ЕС по краткосрочным визам сроком на 180 дней вместо прежних 90. В соответствии с соглашением об упрощении визового режима граждане Армении пользуются облегченные процедуры получения въездных виз в Шенгенскую зону.

Заметим также, что несмотря на то, что Армения полностью выполнила первый этап соглашения, ЕС по разным причинам оттягивает запуск второго этапа, по началу диалога по либерализации визового режима.