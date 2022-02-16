Среда, 16 Февраля 2022 16:06

АрмИнфо. Речь о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии не идет. Об этом 16 февраля на пресс-конференции заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении. Надо посмотреть интервью президента полностью - там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение. Я не понимаю вообще, почему речь идет о каком-то дипломатическом скандале", - пояснил он.

Вместе с тем, касаясь реализации союзных программ, Макей выразил убеждение, что их реализация с Россией поможет другим государствам увидеть выгоду от интеграции. "Задача заключается в том, чтобы мы сами достигли такого уровня сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был бы притягательным для этих государств. Все к этому идет, и те решения, которые были приняты в прошлом году по реализации программ Союзного государства, дадут очень серьезный новый импульс к углублению интеграции. И многие другие государства увидят выгоду от участия в подобного рода интеграционных объединениях", - сказал он, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии.

По словам министра, президент рассуждал о том, что события, которые происходят сейчас вокруг Белоруссии и Казахстана, события, связанные с нагнетанием напряженности в военной сфере, будут способствовать усилению интеграционных процессов на постсоветском пространстве. "Это объективно, мы всегда говорили об этом. Поэтому я бы рассматривал это в таком контексте", - указал он.

"Могу вам сказать из личного опыта. Когда после событий 2020 года (протестов после президентских выборов в Белоруссии - прим. ТАСС) мы предупреждали, что возможны подобного рода попытки внешнего вмешательства в отношении и других стран постсоветского пространства, некоторые наши коллеги - я вспоминаю это отчетливо, когда я говорил об этом на встречах в рамках СНГ и ОДКБ, - наши коллеги относились к этому снисходительно и посмеивались. На самом деле то, что произошло затем в Казахстане, говорит само за себя. И настроение соответствующих коллег поменялось", - отметил Макей. Он напомнил о многочисленных заявлениях о том, что никто не заставляет вступать ни в Союзное государство, ни в ЕАЭС. "Эти структуры открыты для вступления других стран, вы видите, что интерес со стороны других государств имеется. Уже ряд стран заверил о готовности заключить соответствующие соглашения с ЕАЭС, некоторые страны являются наблюдателями. Поэтому процесс идет, динамика есть. Я убежден, что рано или поздно эти структуры действительно будут еще более притягательными и для других государств в первую очередь постсоветского пространства", - заключил глава МИД, передает ТАСС. Отметим, что белорусский лидер в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву, касаясь возможных участников Союзного государства, отметил, что в этом объединении будут Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и при правильной политике даже Украина. При этом, говоря об Армении, белорусский лидер использовал достаточно некорректные обороты. "Нет, ну Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко.

Подобное отношение со стороны союзника по ЕАЭС и ОДКБ Беларуси к Армении вызвал шквал критики в армянском обществе.

После этого МИД Армении заявил, что "своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой".