Среда, 16 Февраля 2022 14:59

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Литовской Республики Ингриде Шимоните по случаю Национального праздника страны.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Литвы с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства. В этот важнейший для вас праздник желаю жителям дружественной Литвы благополучия, дальнейшего прогресса и новых достижений, а Литовской Республике - мира и процветания.

Армения придает большое значение укреплению дружественного и взаимовыгодного партнерства с Литвой и готова укреплять и углублять сотрудничество в представляющих взаимный интерес областях. Зиждущаяся на общих ценностях и исторических связях атмосфера взаимного доверия между Арменией и Литвой закладывает прочную основу для дальнейшего расширения двусторонних отношений и полноценного использования имеющегося потенциала.

Убежден, что совместными усилиями мы в ближайшем будущем сможем реализовать достигнутые нами в Вильнюсе в октябре прошлого года договоренности, а также использовать возможности, предоставляемые Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, для дальнейшего развития армяно- литовских двусторонних и многосторонних отношений в интересах наших государств и на благо наших народов.

Примите, Ваше Превосходительство, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении".