|Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
|Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
|Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал тракторист
|Посол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношений
|Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
|Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|ВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению Арцаха
|Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
|Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
|Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
|Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
|Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
|"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
|Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Пашинян
|Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
|Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
|СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ
|Азербайджанская агитпропаганда не в шутку взялась за дискредитацию сотрудников ООН армянского происхождения
|Омбудсмен Армении и глава офиса СЕ обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека в Республике
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|За неделю число активных случаев коронавируса в Армении снизилось на 31%
|Правозащитник: Власти Армении решили отложить сроки вступления в силу нового УК РА из-за отсутствия в нем статьи о "тяжком оскорблении"
|На армяно-грузинской границе произошло еще одно землетрясение
|В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.
|Послы Армении и России в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
|Карасин: Главы стран должны сами решать вопрос об участии войск в миссиях ОДКБ
|В МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасности
|Андрей Руденко и Рубен Рубинян обсудили армяно-турецкие отношения
|На армяно-грузинской границе произошло втoрое землетрясение за сутки
|Тойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликта
|МИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|МЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильным
|Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>
|Премьер-министр Армении принял Тойво Клаара
|Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян с представителями ЕС обсудил работы, реализуемые с целью разблокирования транспортных коммуникаций
|В Москве состоится подписание "Совместной позиции РATC ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму"
|ЕС окажет техническую помощь Азербайджану в размере $5.25 млн
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 19 человек
|Российский дипломат: Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате было бы полезно всем государствам региона
|В МЧС Армении сообщают о 9 случаях разрушений в результате ночного землетрясения на территории страны
|Комиссия НС одобрила выдвижение кандидатуры Атома Джанджугазяна на должность председателя Аудиторской палаты
|В Армению доставили партию американской вакцины Pfizer
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|Сейсмослужбы МЧС Армении изучат последствия землетрясения на севере страны
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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Литовской Республики Ингриде Шимоните по случаю Национального праздника страны.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Литвы с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства. В этот важнейший для вас праздник желаю жителям дружественной Литвы благополучия, дальнейшего прогресса и новых достижений, а Литовской Республике - мира и процветания.
Армения придает большое значение укреплению дружественного и взаимовыгодного партнерства с Литвой и готова укреплять и углублять сотрудничество в представляющих взаимный интерес областях. Зиждущаяся на общих ценностях и исторических связях атмосфера взаимного доверия между Арменией и Литвой закладывает прочную основу для дальнейшего расширения двусторонних отношений и полноценного использования имеющегося потенциала.
Убежден, что совместными усилиями мы в ближайшем будущем сможем реализовать достигнутые нами в Вильнюсе в октябре прошлого года договоренности, а также использовать возможности, предоставляемые Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, для дальнейшего развития армяно- литовских двусторонних и многосторонних отношений в интересах наших государств и на благо наших народов.
Примите, Ваше Превосходительство, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении".
|Пашинян убежден в дальнейшем развитии армяно-литовских двусторонних и многосторонних отношений
|Азербайджан и Иран возобновят прямое авиасообщение
|Генпрокуратура РА предотвратила депортацию по ошибке гражданина Армении из России в Азербайджан
|Клиенты ВТБ (Армения) получат 5% скидку на покупки
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Европарламентарий: Международное сообщество должны пресечь любые попытки фальсифицировать или уничтожить армянское наследие в Арцахе
|Совбез Арцаха повысит боевые навыки населения
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха: На этот раз мишенью стал тракторист
|Посол США в Турции назвал мужественным шагом начало процесса по нормализации армяно- турецких отношений
|Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
|Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|ВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению Арцаха
|Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
|Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
|Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
|Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
|Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
|"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
|Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Пашинян
|Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
|Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
|СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ
|Азербайджанская агитпропаганда не в шутку взялась за дискредитацию сотрудников ООН армянского происхождения
|Омбудсмен Армении и глава офиса СЕ обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека в Республике
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|За неделю число активных случаев коронавируса в Армении снизилось на 31%
|Правозащитник: Власти Армении решили отложить сроки вступления в силу нового УК РА из-за отсутствия в нем статьи о "тяжком оскорблении"
|На армяно-грузинской границе произошло еще одно землетрясение
|В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.
|Послы Армении и России в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
|Карасин: Главы стран должны сами решать вопрос об участии войск в миссиях ОДКБ
|В МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасности
|Андрей Руденко и Рубен Рубинян обсудили армяно-турецкие отношения
|На армяно-грузинской границе произошло втoрое землетрясение за сутки
|Тойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликта
|МИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|МЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильным
|Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>
|Премьер-министр Армении принял Тойво Клаара
|Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян с представителями ЕС обсудил работы, реализуемые с целью разблокирования транспортных коммуникаций
|В Москве состоится подписание "Совместной позиции РATC ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму"
|ЕС окажет техническую помощь Азербайджану в размере $5.25 млн
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 19 человек
|Российский дипломат: Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате было бы полезно всем государствам региона
|В МЧС Армении сообщают о 9 случаях разрушений в результате ночного землетрясения на территории страны
|Комиссия НС одобрила выдвижение кандидатуры Атома Джанджугазяна на должность председателя Аудиторской палаты
|В Армению доставили партию американской вакцины Pfizer
|Омбудсмен Армении провел встречу с послом Чехии
|В Армении от коронавируса полностью вакцинировалось 876 951 человек
|Азербайджанские высокопоставленные военные арестованы по обвинению в присвоении свыше $5,8 млн
|Сейсмослужбы МЧС Армении изучат последствия землетрясения на севере страны
|Читать больше
|Политолог: Алиев получит от ЕС 2 млрд. евро за антироссийскую позицию
|Прогноз: Руками Турции и Азербайджана Украина может получить свое продолжение на Южном Кавказе
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
|Читать больше
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