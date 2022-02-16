Среда, 16 Февраля 2022 13:49

АрмИнфо. С марта возобновятся прямые авиарейсы между Ираном и Азербайджаном.

Как передают азербайджанские СМИ, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал в Twitter. "Очередной позитивный шаг в отношениях двух стран. С начала марта текущего года прямые авиарейсы между Азербайджаном и Ираном будут возобновлены", - отметил дипломат. Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление <О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений>. Согласно решению, гражданам 17 стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд- выезд в Азербайджан воздушным транспортом. В числе этих стран и Исламская Республика Иран.