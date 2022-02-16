Среда, 16 Февраля 2022 13:49

АрмИнфо. В результате эффективного взаимодействия между Генпрокуратурами Армении и России была предотвращена депортация по ошибке гражданина РА, родившегося в Азербайджане в Баку.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, учитывая то обстоятельство, что лицо совершило административное нарушение на территории РФ, суд принял решение об его выдворении из страны.

Отмечается, что в судебном решении по ошибке было указано , что лицо является гражданином Азербайджана и возникла реальная угроза его депортации в АР. Генпрокуратура Армении предпринял незамедлительные меры по приостановлению процесса выдворения, а для разрешения ситуации были вовлечены Генпрокуратура России и компетентные органы Армении. При содействии Генпрокуратура РФ в судебное решение были внесены корректировки и гражданин был возвращен в Армению