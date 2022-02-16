Среда, 16 Февраля 2022 12:10

АрмИнфо.При оформлении потребительского кредита банка ВТБ (Армения) до 21 февраля в торговых точках партнеров, клиенты получат скидку на покупку товара. Скидка составит 5% от суммы кредита.

В рамках предложения клиенты-физические лица могут покупать товары в рассрочку по выгодным условиям на протяжении всей недели. При оформлении кредита банка до 21 февраля (включительно) в торговых точках партнеров, указанных на официальном сайте ВТБ (Армения), они получат дополнительную скидку на покупку товара в размере 5% от суммы кредита.

Кредит в рассрочку через банк ВТБ (Армения) оформляется на месте. Получить средства также можно, оформив онлайн-заявку через сайт банка, без необходимости посещения филиала или магазина.

ВТБ (Армения) предлагает клиентам получить финансирование для покупки товаров в рассрочку на сумму от 30 тыс. до 4.5 млн драмов РА. Срок кредита - от 3 до 60 месяцев. Если клиент в рамках акции приобретает более одной позиции и оформляет более одного кредита, скидка применяется к каждой покупке.

Подробную информацию по потребительскому кредиту на приобретение товаров в рассрочку можно получить на сайте ВТБ (Армения) или в точках партнерской сети, в филиалах банка, а также позвонив в контактный центр по номеру 87-87.