Среда, 16 Февраля 2022 12:03

АрмИнфо. Алиев получит от ЕС пакет финансового содействия в 2 млрд. евро за свою антироссийскую позицию в украинском вопросе. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Отправившись в Киев и поддержав там территориальную целостность Украины, Алиев продемонстрировал Западу собственную позицию в украинском кризисе. Ну и конечно, важно подчеркнуть второй, уже не декларативный, а вполне реальный шаг Азербайджана навстречу Евросоюзу. Речь идет о договоренности по поставкам в Европу 10 млрд. кубометров азербайджанского газа. С учетом российской политики энергетического монополизма, со стороны Алиева это стало явным антироссийским шагом. Который в Брюсселе, как мы видим, оценили", - заметил он.

При этом, политолог отметил, что в случае предоставляемых Азербайджану европейских миллиардов речь идет исключительно об инвестициях. В то время как из предоставляемых Армении 2,6 млрд. евро на долю грантовой поддержки приходится около 60%. Согласно Григоряну, Алиев сегодня предпринимает достаточно активные усилия с целью исключить возможность перспективы направления части содействия ЕС Армении на нужды армянской армии.

Согласно Григоряну, Алиев пытается убедить Запад в намерениях и подготовке руководства Армении к реваншу за 44-х дневную войну. А также в стремлении Еревана использовать с целью перевооружения ВС части предоставляемого Брюсселем содействия. Меж тем как в ответ на демонстрируемую Баку активность из Еревана следуют лишь весьма медлительные, ситуативные действия.

В этом свете политолог отметил, что сам факт упоминания руководством Армении ожидаемого от ЕС содействия, тех самых 2,6 млрд. евро, в последний раз он слышал несколько месяцев назад. Не говоря уже о реальных, действенных шагах по подготовке к реализации в Армении связанных с этим конкретных проектов. Выразив убежденность в отсутствии перемен в связанных с этим объявленных Брюсселем намерениях, Григорян выразил недоумение в связи с пассивностью руководства Армении.

"Я совершенно не исключаю, что в направлении реализации данных программ в Армении, возможно, что-то и делается, но обществу об этих шагах не известно ровно ничего. Что я лично считаю недопустимым. В первую очередь ввиду жизненной важности реализации, предусмотренных данной программой содействия, программ для Армении. Это и автомагистраль "Север - юг", и содействие в 600 млн. евро сфере МСБ, особенно в Сюникской области. При этом, предоставление 2,6 млрд. евро со стороны ЕС никак не затрагивает сотрудничества Армении с ЕС в рамках SEPA. А с учетом преобладания грантов в пакете содействия я рассматриваю это как подарок, в отношении которого необходимо проявлять внимание", - подчеркнул он.

Согласно Григоряну, сегодня со стороны ЕС нет ни единого препятствия на пути развития сотрудничества с Арменией. Более того, последние инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и президента Евросовета Шарля Мишеля продемонстрировали активизацию ЕС и в направлении урегулирования проблемы Арцаха. В этом свете, основной проблемой на пути начала реализации проектов в рамках финансового содействия ЕС Армении политолог считает медлительность правительства Армении. Которую он оценивает как недопустимую роскошь. Особенно на фоне активности, демонстрируемой в этом же направлении Азербайджаном.