Среда, 16 Февраля 2022 11:48

АрмИнфо.Международное сообщество должны осудить и пресечь любые попытки фальсифицировать, исказить или уничтожить армянское историко- культурное наследие в Арцахе.

Об этом в своем микроблоке в Твиттер написал депутат Европарламента из Кипра Деметрис Пападакис, касаясь нашумевшего заявления министерства культуры Азербайджана о намерении уничтожить и изменить идентичность армянского историко-культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха.

<Международное сообщество должно начать действовать сейчас. Мы должны осудить и пресечь любые попытки фальсифицировать, исказить или уничтожить армянское историко-культурное наследие в Арцахе>, - написал Пападакис.

В свою очередь депутат Европарламента от Нидерландов Петер ван Дален обратил внимание, что преступления Алиева не имеют границ. <Азербайджан объявил, что планирует стереть армянские следы с церквей. Европейский парламент, Франсуа Альфонс (член Европейского парламента) и Сильви Гийом (член Европейского парламента) должны осудить этот культурный геноцид>, - написал он.

Напомним, что еще 3 февраля министр культуры Азербайджана Анар Керимов сообщил, что в АР уже сформирована так называемая рабочая группа албанских историков и архитекторов, "задачей которой будет удаление фальшивых армянских следов" с якобы албанских архитектурных памятников, на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль. В Армении проигнорировали данное сообщение азербайджанской стороны, которое нацелено на полное уничтожение армянского наследия на вышеуказанных территориях. Лишь 8 февраля, после того, как более двух десятков неправительственных организаций Армении выступили с заявлением, в котором потребовали от премьер-министра РА и правительства (в частности, Министерства иностранных дел РА, Министерства образования, науки, культуры и спорта) незамедлительно отреагировать и уведомить Международный Суд ООН о действиях властей Азербайджана, направленных на уничтожение армянского культурного наследия на территории Нагорного Карабаха, последовало беззубое заявление армянского внешнеполитического ведомства.