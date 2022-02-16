Среда, 16 Февраля 2022 11:17

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают терроризировать население Арцаха. На этот раз мишенью стал тракторист, осуществляющий сельскохозяйственные работы.

Согласно сообщению пресс-службы полиции Арцаха, в Аскеранский районный отдел поступила информация об очередном обстреле азербайджанскими ВС жителя Арцаха, проводившего сельскохозяйственные работы.

<В результате проведенных мероприятий, сотрудники Аскеранского районного отдела выяснили, что 15 февраля около 15:30 на административной территории села Храморт житель села Хнапат К. 1983 г.р. проводивший сельхозработы на тракторе, был обстрелян с азербайджанской позиции. В результате этих действий противника было повреждено колесо трактора. На место происшествия выехали сотрудники райадминистрации во главе с Арманом Саруханяном и представители российского миротворческого контингента. Подготавливаются материалы для возбуждения уголовного дела>, - говорится в сообщении Полиции НКР.

Примечательно, что ВС Азербайджана и накануне обстреляли населенные пункты, в указанном направлении. В результате данных действий противника был также ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха.