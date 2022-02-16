Среда, 16 Февраля 2022 10:02

АрмИнфо.США и Турции получают взаимную выгоду от тесных двусторонних связей. Анкара - истинный союзник Вашингтона и на протяжении 70 лет остается важным партнером по НАТО. Значимость Турции на международной арене возрастает. Об этом в интервью <Анадолу> сказал новый посол США в Анкаре Джеффри Флейк, приступивший 26 января 2022 года к своим обязанностям в Турции.

Флейк отметил, что Турция обладает вторым после США флотом истребителей F-16. При этом Анкара является третьем по масштабам страной, вносящей вклад в миссии НАТО.

Американский дипломат дал высокую оценку позиции Анкары и в вопросе поддержки суверенитета Украины. <Мы очень рады иметь столь незаменимого партнера, как Турция. Позиция Анкары важна для США, региона и мира в целом. Турция помогает Киеву в защите суверенитета, а также заявляет о готовности к вкладу в дипломатическое разрешение разногласий, если таковой путь имеется>, - сказал он.

По словам американского посла, Турция важна с точки зрения <отпора агрессивным шагам и авантюрным действиям России в регионе>.

Касаясь темы разногласий в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, Флейк сообщил, что предложенная Турцией тема формирования рабочей группы по решению накопившихся проблем, <должна быть проработана в ходе новых встреч высокопоставленных делегаций>. <Для того, чтобы стороны смогли воспользоваться этим стратегическим механизмом, важны новые визиты официальных лиц. Турция определила соответствующий формат и информировала нас. В Вашингтоне предпочли отложить ответ на период после моего назначения. Думаю, что он будет дан в скором времени>, - сообщил глава дипмиссии.

Касаясь недовольства Анкары в вопросе сотрудничества США с террористами в Сирии, посол напомнил, что Соединенные Штаты еще в 1997 году включили РКК в список террористических организаций. <Мы осознаем обязательства Турции перед своими гражданами, и сопереживаем в связи с убийством турецких граждан. Вместе с тем, мы должны быть уверены в успехе борьбы с террористической организацией ДЕАШ. В этом вопросе между нашими странами присутствует большой спектр для сотрудничества>, - считает он.

По словам дипломата, Вашингтон также находится в диалоге с Анкарой в вопросе организации Фетуллаха Гюлена, в том числе в контексте выдачи главаря этой <преступной структуры>. <Мы пытаемся решить все вопросы, получить необходимые доказательства и т.д. То есть мы работаем сообща в этом направлении>, - сказал Флейк.

Посол также назвал <позитивным шагом> и <показателем приверженности принципам НАТО> обращение Турции к США по вопросу самолетов F16. По его словам, администрация президента Джо Байдена поддерживает обращение Турции.

Флейк далее назвал <прекрасным развитием> усилия по нормализации отношений Турции и Армении. <Мы с удовлетворением воспринимаем эти шаги, в том числе встречи [спецпредставителей] в Москве и Вене. Это, безусловно, мужественные шаги. Открытие авиарейсов между Стамбулом и Ереваном - также важный знак>, - сказал посол.