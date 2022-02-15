Вторник, 15 Февраля 2022 20:13

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян повел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны коснулись процесса выполнения договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

Сообщается, что в ходе разговора Мирзоян и Лавров подчеркнули важность шагов по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и по созданию механизмов демаркации и делимитации.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел РА и РФ обсудили сотрудничество на двусторонней и многосторонней площадках, а также вопросы региональной и международной повестки. Состоялся обмен мнениями относительно процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.