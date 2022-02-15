Вторник, 15 Февраля 2022 20:12

АрмИнфо. ВС Азербайджана вновь открыли огонь в направлении мирных жителей Арцаха, которые занимались сельскохозяйственными работами. Об этом сообщает пресс- служба Прокуратуры Республики Арцах.

<Сегодня около 15:30 с азербайджанской позиции в районе села Храморт Аскеранского района Республики Арцах был открыт огонь в сторону пашни, расположенной на административной территории того же населенного пункта, в направлении лиц, выполнявших сельскохозяйственные работы с трактором>, - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в результате обстрела была повреждена сельхозтехника, граждане не пострадали благодаря вмешательству российских миротворцев.