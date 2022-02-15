Вторник, 15 Февраля 2022 19:01

АрмИнфо. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в ходе беседы генеральный секретарь НАТО поблагодарил Алиева за его визит в Брюссель в декабре прошлого года и выступление в высшем органе НАТО - Североатлантическом совете.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и НАТО, состоялся обмен мнениями о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа, процессах вокруг Украины и текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.

Генеральный секретарь НАТО выразил Азербайджану признательность за то, что он является надежным поставщиком газа в Европу, и за увеличение экспорта газа.

Алиев довел до внимания, что Азербайджан будет продолжать оставаться надежным партнером как важный экспортер видов энергетических продуктов.