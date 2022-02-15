Вторник, 15 Февраля 2022 18:30

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 23 февраля в 12:00 соберется на внеочередное заседание в связи с ратификацией так называемой "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции.

Внеочередное заседание будет созвано по инициативе депутатов оппозиционной фракция "Айастан". Фракция предлагает Национальному собранию выступить с заявлением, осуждающим ратификацию "Шушинской декларации", в которым, в частности, предлагается НС "выразить глубокую озабоченность в связи с ратификацией парламентами Азербайджана и Турции декларации, подписанной 15 июня 2021 года в оккупированном Азербайджаном Шуши президентами Турции и Азербайджана".

"Декларацией подписан турецко-азербайджанский военно-политический союз в рамках концепции "Одна нация, два государства". Хотя в документе указано, что он не направлен против третьей стороны, тем не менее, его содержание всецело направлено против Республики Армения и Арцаха, против армянского народа. В нем фиксируются стратегические цели двух государств, осуществивших 44-дневную агрессию против Республики Арцах - против самоопределения народа Арцаха, суверенитета Республики Армения, территориальной целостности и прав армянского народа, пережившего геноцид" и рассеянного по всему миру", - считает автор заявления депутат фракции "Айастан Андраник Теванян.

Отмечается, что используемые в декларации формулировки о "Зангезурском коридоре" показывают, что Турция и Азербайджан достигают публичных договоренностей по реализации совместных экспансионистских программ.

Авторы заявления осуждают договоренность двух государств бороться против международного признания Геноцида армян, путем искажения содержания вопроса и вынося его в поле исторического исследования.

"Шушинская декларация" основывается не на Уставе ООН или принципах безопасности, принятых ОБСЕ, а на подходе "этнической безопасности". Это противоречит основным нормам международного права. Согласно Закону о международных договорах 1969 г. Все международные договоры Венской конвенции, противоречащие императивным нормам общего международного права, ничтожны и не могут иметь международной легитимности.

Национальное собрание заявляет, "Шушинская декларация" с ее провокационным и деструктивным характером неприемлема для Республики Армения. Это серьезный вызов региональной и глобальной безопасности, не способствует мирному развитию нашего региона, противоречит нормализации армяно-турецких отношений по принципу "без предварительных условий" и вызывает серьезные сомнения в реальном поведении и намерениях официальных Анкара", - говорится в документе.