Вторник, 15 Февраля 2022 18:12

АрмИнфо.14 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Тепло, по-братски приветствуя друг друга, главы двух государств выразили удовлетворение возможностью в личной беседе обменяться мнениями о нынешнем уровне и перспективах развития межгосударственного диалога, а также обсудить некоторые аспекты международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан придаёт большое значение укреплению традиционно дружественных и добрососедских связей с Республикой Казахстан, которые базируются на принципах взаимного уважения, равноправия и обоюдной выгоды.

Отмечалось, что туркмено-казахстанскому диалогу присущ высокий уровень доверия и взаимопонимания, что является прочной основой для поступательного развития сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе в рамках международных организаций.

Туркменский лидер отметил, что сегодня наши государства располагают достаточным потенциалом для активизации совместной работы в области транспорта, в частности, расширения маршрутов международных перевозок с использованием выгодного расположения двух стран на перекрёстке континентов, а также увеличения объёмов взаимной торговли и укрепления партнёрства в промышленной сфере.

Наряду с этим была выражена готовность Туркменистана к наращиванию сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, где наша страна имеет мощную ресурсную базу. Туркменистан также располагает большими возможностями для кооперации и интеграции, например, в агропромышленном комплексе, развитию которого уделяется особое внимание.

С удовлетворением был отмечен тот факт, что историческая и культурная общность народов Туркменистана и Казахстана способствует плодотворному обмену в области науки и культуры.

В ходе телефонного разговора собеседники выразили намерение сторон и впредь расширять политические, экономические, духовно-культурные связи между двумя дружественными государствами-соседями и их народами.

В завершение Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за внимание, уделяемое укреплению туркмено-казахстанских отношений, и пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.