Вторник, 15 Февраля 2022 18:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15, 15а, 18 на пр. Саят-Нова, жилые дома 50, 52 на улице Теряна, жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, частично 2-ой корпус Правительства, ООО “Гирос” по адресу: улица Амиряна 4/7, абоненты-жильцы здания ООО “Карас” на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Туманяна, жилые дома 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 76, 78 на улице Анрапетутяна; жилые дома 1А, 1Б, 36, 38, 42 в кв. ‘Нарекаци”, ООО “Фитнес Аван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 жилой дом 27 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 село Давташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Г.Нжде, жилой дом 51 на улице Манташяна, жилой дом 5 на улице Араратяна, собственные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, Одессы и Додохяна, жилые дома 21, 21а, 4/7а на улице Ширака, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 19, 25, собственные дома 1-26 на 21-ой улице, 13-19 на 23-ей улице, 14-25 на 27-ой улице, собственные дома 1-43 на улице В.Давтяна, жилые дома 1-62 на улице Малхасянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 село Айкаван;

11:00-14:00 частично город Армавир;

11:00-17:00 село Аргина;

в Котайкской области:

11:00-14:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Е-2”, ЗАО “Веолия джур”, ООО “Норма-кат”, “РЭД груп”, “Н.Х.Миадзуйл”, “Квадра Констракшн” собственники “Г.Шагинян”, “А.Манукян”, винный завод, садоводческая компания Зовуни, улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

12:00-15:00 частично село Норатус и операторы связи;

в Ширакской области:

11:00-13:00 села Паник, Гетап, Меграшен и школа села Анушаван в Артикском регионе.