Вторник, 15 Февраля 2022 18:01

АрмИнфо.Президиум Национальной академии наук Армении (НАН) и ГНКО <Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии> выступают против строительства многоквартирного жилого дома на территории ГНКО. Об этом говорится в распространенном заявлении НАН.

Согласно представленным сведениям, строительство многоквартирного здания создает неконтролируемые риски для работы и развития единственного в своем роде научно-производственного центра, имеющего стратегическое значение для Республики Армения.

<Развитие и безопасность экономики напрямую связаны с высокими технологиями, в том числе со стимулированием химии и смежных наук. Сохранение и развитие академических учреждений в Армении является необходимостью>, - говорится в сообщении.

Отметим, что днем ранее у здания правительства прошла акция протеста научных сотрудников НАН с призывом остановить строительные работы на территории ГНКО.

Впервые научное сообщество озвучило свой протест правительству по данному вопросу в июле прошлого года. В распространенном заявлении НАН привела причины нецелесообразности строительства жилого дома на территории научно- технологического центра. В частности, в заявлении было отмечено, что закон запрещает строительство зданий в радиусе 30 метров от химических лабораторий; помимо этого в ГНКО имеется дорогостоящее оборудование, которое может быть повреждено или может выйти из строя в результате любой тряски; химвыборсы в результате проводимых исследований могут вызвать жалобы жителей новостройки и т.д.

Напомним, что согласно утвержденной инвестиционной программе в правительстве Армении летом прошлого года компания Green Property Development намерена на месте бассейна на территории ГНКО <Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии> построить многофункциональное здание. Общий объем финансирования составляет порядка 10 млрд. драмов