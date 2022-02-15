Вторник, 15 Февраля 2022 17:57

АрмИнфо. "Шушинская декларация" от 15 июня 2021 года, подписанная в оккупированном Шуши между Азербайджаном и Турцией и ратифицированная парламентами двух стран несколько дней назад, представляет собой очевидную угрозу для Армении и Арцаха.

Декларация официально фиксирует и подтверждает враждебную политику в отношении Армении и армян и последующие действия. Об этом говорится в заявлении партии "Страна для жизни".

В частности, как и прежде, в декларации указывается, что арцахский вопрос "решен", несмотря на заявления стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что вопрос всеобъемлющего урегулирования статуса Арцаха остается в повестке дня ОБСЕ Минской группы.

"Повестка формирования союза тюркоязычных стран "одна нация, два государства" закреплена как стратегическая цель Турции и Азербайджана, более того, "Зангезурский коридор" считается приоритетным с точки зрения достижения этой цели, рассматриваемый вне рамок процесса разблокировки коммуникаций в регионе. Недавно сформированная рабочая группа, созданная Министерством культуры Азербайджана, целью которой является в очередной раз ликвидировать и исказить армянское культурное наследие на государственном уровне, еще раз доказывает, что мы имеем дело с последовательными шагами вражеских стран, долгосрочная цель которых заключается в том, чтобы превратить регион исключительно в сферу влияния Турции.

В то же время, правительство Армении продолжает продвигать несоразмерную этим вызовам повестку открытия "эпохи мира", считая ее исключительно процессом разблокирования дорог. При этом мир необходимо основывать на недопустимости применения силы, угрозы силой, исключении ненависти, пропаганды вражды на государственном уровне, и путем достижения решения проблем в конструктивной атмосфере переговоров без предварительных условий. В этом контексте во внешнеполитической повестке должна и впредь доминировать повестка статуса Арцаха как реальной гарантии безопасности и долгосрочной стабильности. В то же время необходимо разработать четкую стратегию и политику реформ в области армейского строительства.

Явно деструктивное и дерзкое поведение, проявленное Азербайджаном, не только остаётся без адекватного ответа международного сообщества, но и иногда косвенно "поощряется", особенно когда международное сообщество стремится уравнять государство-агрессора со стороной, пострадавшей от агрессии. Недавнее объявление ЕС о выделении помощи в размере 2 млрд евро находящемуся под авторитарным режимом Азербайджану поднимает ряд вопросов, в том числе вопрос о приверженности ЕС демократическим ценностям в регионе и их продвижению.

Поскольку вышеуказанные вопросы имеют приоритетное стратегическое значение в контексте построения реального и прочного мира в нашем регионе, партия "Страна для жизни" готовится представить аккредитованным в Армении послам и международным представительствам свои обоснованные опасения, а также предложить предпринять конкретные действия против культурного вандализма", - говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что 11 февраля Реджеп Тайип Эрдоган, принимая членов Совета аксакалов Организации тюркских государств, подписал декларацию, опубликованную в "Resmi Gazete" и вступившее в силу.

12 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Напомним, что подписанная 15 июня прошлого года "Шушинская декларация" была ратифицирована парламентами Азербайджана и Турции.