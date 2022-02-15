Вторник, 15 Февраля 2022 15:13

АрмИнфо. Заместитель председателя Республиканской партии Армении РПА Армен Ашотян в ходе прямого эфира в Facebook опроверг обвинения секретаря Совбеза РА Армена Григоряна в адрес третьего президента РА Сержа Саргсяна, озвученные в ходе вчерашнего интервью одному из армянских СМИ.

Так, Ашотян отметил, что цель эфира опровергнуть лож, которую так усердно распространяет команда премьер-министра РА Никола Пашиняна относительного переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

При этом он отметил, что выбрал именно этот формат, поскольку не надеется, что ряд армянских СМИ, обслуживающих интересы действующей власти, пригласят его выступить по этому поводу, поэтому он выбрал именно этот формат, чтобы сделать правду доступной для широкой публики.

"Вчера была очередная доза лжи, манипуляций, фальсификаций, наглости, так что давайте вместе разбираться, почему Никол и его команда постоянно пытаются преподнести одну и ту же ложь в разных модификациях. Кажется, что у них есть лего лжи, и они каждый раз собирают из этого лего новую ложь, но оно разрушается, потому что не выдерживает никакой критики", - сказал Ашотян.

В качестве наглядного примера он привел посткапитуляционную статья Никола Пашиняна о 44-дневной войне, где он обвинял русских. "Такова была его глупость по поводу Шуши, которая тут же рассыпалась известным интервью Владимира Путина. Такова была ложь Никола, которая касалась резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года. И вчера Армен Григорян решил немного поиграть с лего этой лжи, и пошел за распространением самой подлой, самой грязной лжи. Почему это делает Совбез? Может быть, кроме того, что он пустое место, у него есть глубокие моральные проблемы, даже злые языки говорят, что у Никола есть компромат на него. Его личная жизнь личной жизнью, но родители 5000 погибших детей не должны за это платить, также как армянское общество и армянский народ", - сказал представитель РПА.

При этом Ашотян убежден, что Пашинян регулярно делает вбросы лжи по нескольким причинам. "Во-первых, Пашинян пытается последовательно очиститься от очевидной вины прошлой войны, он пытается очиститься от крови, ярлыка предателя с политической точки зрения. Но, он не понимает, что нет никакой "рахши", белизны или "ваниша" или иные чистящие средства, которые могут очистить его от тех грехов, от крови. Даже при этой лжи это сделать невозможно.

Во-вторых, Никол пытается влезть в очень долгую дискуссию о документах, оставленных Сержем Саргсяном по поводу переговоров надеясь, что мы устанем отвечать и замолчим. Но, эти надежды тщетны. Он также надеется, что народ устанет от этой лжи и не станет вмешиваться", - сказал политик, добавив, что если даже соединить все грехи тройки президентов Армении Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Никол.

Ашотян также обратил внимание на то, что Григорян во вчерашнем "сольном концерте" расхваливал Казанский документ, как будто не Серж Саргсян вел переговоры, создавал и довел документ до подписания.

По мнению вице-президента РПА, сказанное накануне секретарем Совбеза РА не имеет ничего общего с реальностью и просто аморально. В этом ключе он напомнил, что когда Серж Саргсян был готов подписать Казанский документ, он подробно рассказал об этом в интервью Киселёву, представил механизмы урегулирования. Он также напомнил, что сторонники действующего премьера РА еще 2016 году обвиняли Саргсяна в сдаче земель, меж тем умалчивая тот факт, что третий президент Армении в основу урегулирования карабахского конфликта ставил независимость Арцаха.

Ашотян также обратил внимание, что единственным официальным документом, на который Серж Саргсян дал свое согласие, является казанский документ 2011 года. При этом он подчеркнул, что после казанского документа были только новые предложения, новые варианты, которые Минская группа давала сторонам, в том числе варианты, пришедшие после 2016 года, на которые Армения официально не соглашалась. Политик также напомнил, что прежние власти вели пакетные переговоры, а не субстантивные.

"Раскрою небольшой эпизод, президент не обидится, если я это расскажу. Когда Лавров приехал с очередным пакетом предложений, президент сказал, сначала договоритесь с Баку. Если Баку даст свое согласие, то вы придете, мы свое мнение выскажем. Открытием здесь было то, что армянская сторона согласилась бы с этими предложениями, если бы азербайджанская сторона дала свое согласие на эту папку. В этой папке стоял вопрос промежуточного статуса - закрепление механизмов независимости Арцаха через референдум на территории НКР и т.д. Это очень важное обстоятельство. Вчера этот негодяй сказал, что наследие Сержа Саргсяна - это трагедия и т. д. Он может быть таким нахальным и циничным человеком, но не может быть таким безнравственным. Потому, нужно быть поддонком, чтобы так вещать, когда мы понимаем, в каком мы сегодня положении из-за войны, произошедшей по вине Никола", - подчеркнул Армен Ашотян.

"Если наследие Сержа Саргсяна было трагедией, то какую реальность вы принесли? Это высший плод ада, это 9-й круг. По сравнению с сегодняшней реальностью не только пакет, согласованный Сержем Саргсяном, является раем, но даже пакет, согласованный Левоном Тер-Петросяном, был курортом в Египте", - сказал политик, напомнив также о том, что ложь Никола Пашияна о переговорном процессе даже была опровергнута российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым.

Касаясь писем, написанных президентом РА Европейским лидерам, Ашотян предложил властям опубликовать эти письма, напомнив, что это госдокументы и у них есть доступ и право их публиковать. Тогда, по его словам станет ясно, оставлял Саргсян наследие или нет. Ашотян также подчеркнул, что Саргсян оставил все государственные документы, однако естественно взял их копии, поскольку это также и его наследие. "Они злятся, потому, что не могут сфальсифицировать всё, что хотят. Естественно, что Саргсян взял копии тех документов, к которым имел отношение", - сказал Ашотян.

Отметим, что накануне секретарь Совбеза РА Армен Григорян в интервью одному из армянских СМИ заявил, что наследие, оставленное Сержем Саргсяном по переговорному процессу - это трагедия. Григорян предложил Саргсяну опубликовать письма заверив, что третий президент манипулирует содержанием текстов. "Естественно, лучший способ ознакомить общественность со всем переговорным процессом -о публиковать весь пакет документов. Делая заявления, мы ссылаемся на эти документы. Они разделены на 3 части: есть заявление президентов Армении и Азербайджана, заявление глав МИД МГ ОБСЕ, а также резолюция Совбеза ООН. Если, например, в Казани право на самоопределение и промежуточный статус было двусторонним и единым в этом документе (документ потом был разделен), то в документе для подписи президентов Армении и Азербайджана о самоопределении, как о действии, нет ни одного пункта, там есть 8 пунктов о том, что они будут делать в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но нет пункта о реализации права на самоопределение", - отметил Григорян.

Он также назвал примечательным тот факт, что Алиев тем документом не брал на себя никаких обязательств, а Армения согласилась, и катастрофа также в этом, что право на самоопределение и промежуточный статус исчезли из документов в 2016 году.

"В плане действий указано, что территории должны быть возвращены, а затем введены войска. И Сержу Саргсяну не мешало бы сейчас проявить немного искренности. Когда государственный деятель уходя забирает с собой документы, стол, телевизор и компьютер, это отношение к государственности.

Если вопрос о самоопределении и статусе Карабаха был важен для Сержа Саргсяна, то почему он согласился на то, что вопрос о статусе был убран из документа который им предлагали подписать? Например, о промежуточном статусе говорили главы МИД или в своих заявлениях отмечали, что это не обязательное положение, но они будут содействовать? То есть, Азербайджан мог в любой момент уклониться и сказать: <Вы приняли, вы и реализуйте>. А дальше перенести право на самоопределение в СБ ООН. Почему Серж Саргсян согласился на это?

Вопрос о референдуме очень смазан и нет ясности. Во-первых, говорится о том, что стороны должны договориться о референдуме. А когда из документов было удалено упоминание о соотношении населения на 1988 год, Серж Саргсян понял, что происходит. И он написал письмо. Я бы посоветовал Сержу Саргсяну опубликовать свое письмо, чтобы показать, какие трагедии имели место", - сказал секретарь Совбеза РА.

Заметим, что прежние власти Армении всегда подчеркивали, что выступают исключительно за пакетное регулирование нагорно-карабахского конфликта на основе общеизвестных принципов о территориальной целостности, праве на самоопределение, неприменения силы или угрозы силой. Меж тем, в Баку всегда пытались перейти к поэтапному урегулированию конфликта. Это им удалось сделать после смены власти в Армении.