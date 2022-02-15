Вторник, 15 Февраля 2022 14:46

АрмИнфо. И.о президента Республики Армения Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РА г-жу Линн Трейси.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, стороны поздравили друг друга по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Ален Симонян отметил, что с момента провозглашения независимости и по сей день США являются для Армении состоявшимся партнером и другом. Согласно источнику, собеседники обменялись мнениями о реализации совместных проектов в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Обсуждая визит армянской делегации, возглавляемой Аленом Симоняном в Вашингтон, и.о. президента представил Послу детали рабочей поездки, подчеркнув эффективность ряда встреч с партнерами из США и готовность в разработке продолжительных программ.