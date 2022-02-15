Вторник, 15 Февраля 2022 14:42

АрмИнфо. Решение правительства Армении о создании комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны запоздало, оно должно было быть принято еще в августе прошлого года. Подобного мнения придерживается депутат парламента РА от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Артур Казинян.

По его убеждению, в течение семи месяцев они могли полностью стереть следы всех преступлений, совершенных политическими и военными властями до, во время и после войны, изменить документы, дополнить их или устранить вещественные доказательства государственной измены.

Казинян считает, что обстоятельства 44-дневной войны должны быть исследованы в уголовно-правовой сфере путем полного, всестороннего, объективного предварительного расследования уголовных дел, что последовательно отвергается властями.

"В Генеральную прокуратуру РА было передано не менее 6 дел о государственной измене, ни одному из которых не было дано хода. На политическом поле такого масштаба дела не расследуются, а Следственный комитет НС призван осуществлять парламентский контроль за завершенным предварительным расследованием, чтобы рассеять сомнения, накопившиеся внутри политической оппозиции и придать общественное доверие результатам предварительного расследования", - констатировал оппозиционер.

В заключение Казинян подчеркнул, что Следственный комитет НС по расследованию обстоятельств войны должен возглавить представитель оппозиции, так как лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о государственной измене.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по инициативе парламентской фракции "Гражданский договор" в Национальном Собрании была создана комиссия по изучению обстоятельств военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года против Арцаха. Заявление об этом было подписано врио председателя НС, члена фракции "ГД" Акопом Аршакяном. Полномочия комиссии были возложены на главу постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна. Заседания комиссии пройдут в закрытом режиме, будут приглашены бывшие и нынешние высокопоставленные военные из Арцаха и Армении, другие должностные лица.

14 февраля в Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Оппозиция отказалась участвовать в работах комиссии, мотивировав это тем, что результаты деятельности предрешены, поскольку призваны обелить действующую власть. Правящая сила "Гражданский договор" раскритиковала данное решение оппозиции.