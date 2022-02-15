Вторник, 15 Февраля 2022 14:41

АрмИнфо.СНГ рассчитывает на получение статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов. "На заседании Совета постпредов будет рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ", - приводит слова Анфимова агентство БелТА.

Первый замглавы Исполкома Содружества также проинформировал, что на заседании Совета постпредов 15 февраля будут рассмотрены предложения по формированию повестки заседания Совета глав правительств СНГ, которое планируется провести в мае в Нур-Султане. "Мы приступили к подготовке очередного заседания глав правительств стран СНГ, которое должно состояться во второй половине мая в Нур-Султане. Мы надеемся, что на нем будет наконец-то подписано соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав СНГ", - отметил первый зампредседателя Исполкома СНГ.