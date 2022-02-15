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|Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян с представителями ЕС обсудил работы, реализуемые с целью разблокирования транспортных коммуникаций
|В Москве состоится подписание "Совместной позиции РATC ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму"
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АрмИнфо.СНГ рассчитывает на получение статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов. "На заседании Совета постпредов будет рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ", - приводит слова Анфимова агентство БелТА.
Первый замглавы Исполкома Содружества также проинформировал, что на заседании Совета постпредов 15 февраля будут рассмотрены предложения по формированию повестки заседания Совета глав правительств СНГ, которое планируется провести в мае в Нур-Султане. "Мы приступили к подготовке очередного заседания глав правительств стран СНГ, которое должно состояться во второй половине мая в Нур-Султане. Мы надеемся, что на нем будет наконец-то подписано соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав СНГ", - отметил первый зампредседателя Исполкома СНГ.
|Армия обороны: В результате нарушения противником режима прекращения огня ранен военнослужащий АО Арцаха
|Мирзоян и Лавров обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений
|ВС Азербайджана вновь открыли огонь по мирному населению Арцаха
|Генсек НАТО и президент Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Украины
|Созвано внеочередное заседание НС Армении в связи с ратификацией т.н. "Шушинской декларации" парламентами Азербайджана и Турции
|Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Казахстан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЮНЕСКО работает над организацией независимой технической миссии в Нагорный Карабах
|Научные сотрудники НАН призывают правительство прекратить убивать науку в угоду строительного бизнеса
|Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну грозит до 12 лет лишения свободы
|"Страна для жизни": "Шушинская декларация" несет очевидную угрозу для Армении и Арцаха
|Вице-председатель РПА: Если даже соединить все грехи Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна по переговорному процессу, они не сравнятся с тем, что сотворил Пашинян
|Пашинян надеется поднять многоплановое сотрудничество между Арменией и Сербией на качественно новый уровень
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Aлен Симонян и Посол США в Армении обсудили реализацию совместных проектов
|Оппозиционер: Лицо, подозреваемое в государственной измене или шпионаже в пользу Турции, не может вести расследование о госизмене
|СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ
|Азербайджанская агитпропаганда не в шутку взялась за дискредитацию сотрудников ООН армянского происхождения
|Омбудсмен Армении и глава офиса СЕ обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека в Республике
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|За неделю число активных случаев коронавируса в Армении снизилось на 31%
|Правозащитник: Власти Армении решили отложить сроки вступления в силу нового УК РА из-за отсутствия в нем статьи о "тяжком оскорблении"
|На армяно-грузинской границе произошло еще одно землетрясение
|В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.
|Послы Армении и России в Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
|Карасин: Главы стран должны сами решать вопрос об участии войск в миссиях ОДКБ
|В МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасности
|Андрей Руденко и Рубен Рубинян обсудили армяно-турецкие отношения
|На армяно-грузинской границе произошло втoрое землетрясение за сутки
|Тойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликта
|МИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|МЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильным
|Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>
|Премьер-министр Армении принял Тойво Клаара
|Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян с представителями ЕС обсудил работы, реализуемые с целью разблокирования транспортных коммуникаций
|В Москве состоится подписание "Совместной позиции РATC ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму"
|ЕС окажет техническую помощь Азербайджану в размере $5.25 млн
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 19 человек
|Российский дипломат: Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате было бы полезно всем государствам региона
|В МЧС Армении сообщают о 9 случаях разрушений в результате ночного землетрясения на территории страны
|Комиссия НС одобрила выдвижение кандидатуры Атома Джанджугазяна на должность председателя Аудиторской палаты
|В Армению доставили партию американской вакцины Pfizer
|Омбудсмен Армении провел встречу с послом Чехии
|В Армении от коронавируса полностью вакцинировалось 876 951 человек
|Азербайджанские высокопоставленные военные арестованы по обвинению в присвоении свыше $5,8 млн
|Сейсмослужбы МЧС Армении изучат последствия землетрясения на севере страны
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 5.2
|Глава МИД Арцаха презентовал книгу об этнонациональной политике Азербайджана
|Глава МИД Арцаха назвал условия возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах
|Степанакерт: Должна быть обеспечена бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром
|Пресс-секретарь: Информация о том, что президент Арцаха выразил готовность уйти с поста президента, не соответствует действительности
|За сутки в Армении подтвердилось 2 402 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 610 человек
|ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов на рынке государственных облигаций
|Посольство США выразило поддержку главе делегации Евросоюза в Армении
|Движение "5165" обвинило действующие власти в том, что они смирились с оккупацией Азербайджаном части суверенных территорий Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
|Прогноз: Вопрос вхождения Армении и Азербайджана в Союзное государство возникнет параллельно появлению Баку в зоне влияния Москвы
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
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