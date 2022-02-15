Вторник, 15 Февраля 2022 13:09

АрмИнфо. Азербайджанская агитпропаганда не в шутку взялась за дискредитацию сотрудников специализированных учреждений ООН армянского происхождения и не только.

Так, в серии публикаций, размещенных на порталах, курируемых государством, азербайджанская сторона обвиняла сотрудников ООН армянского происхождения в нарушении якобы профессиональной этики. Однако, на этом не остановившись, Азербайджан пожаловался на армянских сотрудников ПРООН руководству этой структуры, и дело дошло до того, что по этому вопросу началось служебное разбирательство, которое было поручено Офису по аудиту и расследованиям (ОАР).

При этом у азербайджанской стороны возникла истерия в связи с тем, что в ПРООН не только не наказали сотрудников, но и стали продвигать их дальше по карьерной лестнице.

От безысходности и в поисках нового "козла отпущения", азербайджанская агитпропаганда обрушилась с критикой на новоназначенного резидент-представителя ПРООН в Азербайджане Екатерину Паниклову, которая даже еще даже добралась до Баку. Нападки на нее начались только за то, что у нее в друзьях в социальных сетях есть армяне, в том числе достаточно известные.

"У госпожи Паникловой очень интересный круг друзей в социальных сетях. Армен Григорян, Ричард Гирагосян, Наира Григорян, Бабкен Тер-Григорян, Варя Меружанян, Люсине Еремьян, Ваан Унаян, Нина Туманян, Наира Саркисян, Астрид Коизьян, Наталья Арутунян, Аида Газарян: Плюс аккаунты многочисленных структур в Армении, в адрес которых Резидент-представитель ПР ООН в Азербайджане источала немало хвалебных од и поздравлений", - пишет издание haqqin.az, находящееся на прикормке у азербайджанских властей.

При этом автор этого, не столь далекого опуса с возмущением задается вопросом, мол, какие интересы связывают ее с пресс-секретарем МИД Армении, а с бывшим министром армянской диаспоры, а с бывшим сотрудником спецназа, который трудится ныне ереванском Центре Региональных исследований?

Но больше всего автор негодует тем, что у г-жи Паникловой нет ни одного контакта в Азербайджане. Исходя из этой логике, автор опуса считает, что раз ей так хорошо и комфортно работалось с армянами то, ей во все нечего делать в Азербайджане.

Заверяя, что Азербайджан не нуждается в помощи и подачках других государств, поскольку он даже "одержал победу над Арцахом", автор, тем не менее, возмущается, что ПРООН не оказывает должной помощи азербайджанской стороне по гуманитарным вопросам. Правда, он не уточнил, что какие размеры помощи в Азербайджане считают должными.

Напомнив о том, что в прошлом году Армения выслала представителя ЮНИСЕФ из страны в связи с подозрением в шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании, автор опуса заверяет, что Баку ничего не стоит поступить также.

"И если Армения - нищая и стагнирующая страна с отрицательной демографией, которая почти целиком зависит от коллективных подачек диаспоры и помощи внешних партнеров, позволила себе объявить персоной нон-грата сотрудника ООН, то десятимиллионный Азербайджан, который неизменно до конца отстаивает свои интересы, и подавно будет действовать максимально решительно и жестко, если в этом возникнет необходимость", - говорится в публикации.

При этом, читая подобного рода публикации, которые ежедневно в огромных количествах размещаются на новостных порталах Азербайджана и содержат, очевидно армянофобскую пропаганду, возникает риторические вопрос - о каком мирном соглашении с этим так называемым миролюбивым государством может идти речь, где весь государственный аппарат впряжен в насаживание армянофобии, в самоутверждении за счет попыток унижения армян и Армении, из запугивания, сеяния атмосферы страха?