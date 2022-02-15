Вторник, 15 Февраля 2022 13:08

АрмИнфо.Защитник прав человека Арман Татоян на встрече с главой офиса Совета Европы в Ереване Мартиной Шмидт представил реализованные за 6 лет деятельности программы, связанные с правами детей, женщин и людей с ограниченными возможностями, борьбой со стереотипами, правами беженцев и просителей убежища, свободой слова и профессиональной деятельностью журналистов.

Как сообщает офис Омбудсмена РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с защитой прав человека в таких сферах, как места лишения свободы (исправительные учреждения, психиатрические больницы и др.), проблемы в судебной системе, в их числе необоснованные задержки судебных заседаний, нарушения разумных сроков и т. д.

В ходе встречи Защитник прав человека отметил, что одним из главных вопросов на данный момент является обеспечение связи между безопасностью и правами человека, и представил свою позицию по вопросу установления зоны безопасности.