Вторник, 15 Февраля 2022 11:31

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 5 359 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1307 граждан (24,4% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 3 514 человек, скончалось - 15.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 15 февраля фактическое лечение получает 19 479 пациентов, что в недельном разрезе сократилось на 31%. C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 833 813 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 408 381 случай заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 379 126 человек (92,8%), скончалось - 8 201 (2%).