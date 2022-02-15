Вторник, 15 Февраля 2022 10:52

АрмИнфо.Власти Армении решили отложить сроки вступления в силу нового Уголовного кодекса страны из-за отсутствия в нем статьи о "тяжком оскорблении". Об этом сообщает соучредитель общественной организации "Правовой путь", бывший омбудсмен Арцаха Рубен Меликян.

"Хотел бы опять коснуться статьи о "тяжком оскорблении". Это незатейливое преступление "умирающее преступление" не только по той простой причине, что просто противоречит Конституции Армении и Европейской конвенции, но и по той причине, что с 1 июля 2022 года вступает в силу новый Уголовный кодекс, в котором отсутствует этот вид преступления.

И сейчас ходят слухи о том, что самые некомпетентные власти в мире поняли, что их (и мое) любимое преступление исчезнет 1 июля, поэтому решили отложить вступление в силу нового УК. Подождем и посмотрим, как все обернется:", - подытожил правозащитник.

Напомним, что 30 июля 2021 года Национальное собрание РА приняло закон о криминализации нецензурной брани. В Уголовный кодекс была добавлена новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление". Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 0,5 млн драмов. Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов. А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов или арест на срок от одного до трех месяцев.

Публичная деятельность в данном случае - это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.

Заметим также, что по этой статье уже был вынесен первый судебный приговор. Гражданин Армении 3 февраля был признан виновным в оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна. Лицо было оштрафовано на 500 000 драм ($1,000). По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года обвиняемый позвонил в полицейский участок и начал оскорблять Пашиняна и других высокопоставленных чиновников, используя ненормативную лексику.

Отметим, что преступления по данной статье инкриминируются ряду общественно- политических деятелей, среди них экс-посол Армении в Польше Эдгар Казарян, блоггер Тигран Кочарян и др.